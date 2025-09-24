Знадобиться допомога розвідки США: Трампу доповіли про запланований контрнаступ ЗСУ, — WSJ

Президента США Дональда Трампа поінформували про запланований контрнаступ України, який потребуватиме підтримки американської розвідки. За даними інсайдерів, про це американському лідеру доповіли напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про те, що Трамп перед розмовою з Зеленським спілкувався з американськими чиновниками, які наполягають на рішучій позиції щодо війни в Україні, пише 24 вересня The Wall Street Journal з посиланням на неназвані обізнані джерела. За даними журналістів, серед них були спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог і новий посол в ООН Майк Волтц.

За словами двох інсайдерів, чиновники доповіли Трампу про поточну ситуацію на російсько-українському фронті та наголосили, що російська армія за останні роки не досягли значного прогресу.

Крім того, за даними джерел, Трампа поінформували про запланований український контрнаступ, який потребуватиме обміну даними з розвідкою США.

Журналісти нагадали, що під час зустрічі у Білому домі 28 лютого Трамп заявив Зеленському, що й нього "немає карт" у війні з Росією. Натомість під час останньої зустрічі з президентом України американський лідер високо оцінив дії ЗСУ та розкритикував військові досягнення РФ.

При цьому джерела журналістів зазначили, що Трамп змінив лише свою риторику, оскільки він усе ще обмежує використання зброї американського виробництва для атак на території Росії. За словами авторів матеріалу, зміна тону президента США не обов'язково призведе до змін в його політиці, та наразі він не запроваджує значних антиросійських санкцій і не бажає давати Україні більше зброї для деокупації територій і захисту населення від повітряних атак.

Українське командування на момент публікації новини не коментувало інформацію журналістів The Wall Street Journal.

Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбулася в Нью-Йорку ввечері 23 вересня. Президент США тоді заявив, що російська економіка перебуває в скрутному становищі, а Україна успішно протистоїть "потужній" російській армії.

Президент України своєю чергою за підсумками зустрічі заявив, що тепер Трамп довіряє більше йому, ніж Путіну. Також Зеленський сказав, що його американський колега знає більше деталей про ситуацію на полі бою, ніж раніше.