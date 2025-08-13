"Если бы я забрал Москву, это назвали бы плохой сделкой": Трамп обвиняет СМИ в фейках о саммите с Путиным

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в "нечестном" освещении его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа в американском штате Аляска. По словам Трампа, США "побеждают" во всем, а СМИ писали бы о "плохой сделке", даже если бы он забрал у России Москву и Ленинград.

Американский лидер 13 августа опубликовал сообщение в собственной соцсети TruthSocial, в котором заявил, что медиа освещают его встречу с Путиным несправедливо. По его словам, журналисты цитируют "уволенных неудачников", и "действительно глупых людей".

Трамп вспомнил бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который сказал СМИ, что несмотря на то, что саммит состоится на американской земле, "Путин уже победил".

"Что это вообще означает? Мы побеждаем во всем", — заявил Дональд Трамп.

Он заявил, что журналисты пишут фейковые новости "сверхурочно", и если бы он в результате переговоров с Россией получил Москву и Санкт-Петербург (который Трамп в посте назвал Ленинградом), медиа все равно бы сказали, что он заключил плохую сделку.

По словам Трампа, журналисты, которые негативно оценивают его переговоры с РФ, коррумпированы и "ненавидят" США.

"Но теперь их разоблачили. Посмотрите на все настоящие новости, которые появляются об их коррупции. Это больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всем!" — написал американский президент.

Трамп заявил, что СМИ "несправедливо" освещают его встречу с Путиным Фото: скриншот

Встреча Трампа и Путина: что известно

В Белом доме 12 августа сообщили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся 15 августа в Анкоридже на Аляске. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что встречу предложил российский лидер.

Журналисты CNN по информации от источников в Белом доме 13 августа сообщали, что встреча Трампа и Путина состоится на военной базе США.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа заявил, что на встрече Путина и Трампа ничего не будет принято без украинской стороны.