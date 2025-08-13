"Якби я забрав Москву, це назвали б поганою угодою": Трамп закидає ЗМІ фейки про саміт з Путіним

Президент США Дональд Трамп звинуватив ЗМІ у "нечесному" висвітленні його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, запланованої на 15 серпня в американському штаті Аляска. За словами Трампа, США "перемагають" в усьому, а ЗМІ писали б про "погану угоду", навіть якби він забрав у Росії Москву і Ленінград.

Американський лідер 13 серпня опублікував допис у власній соцмережі TruthSocial, в якому заявив, що медіа висвітлюють його зустріч із Путіним несправедливо. За його словами, журналісти цитують "звільнених невдах", і "дійсно дурних людей".

Трамп згадав колишнього радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, який сказав ЗМІ, що попри те, що саміт відбудеться на американській землі, "Путін уже переміг".

"Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому", — заявив Дональд Трамп.

Він заявив, що журналісти пишуть фейкові новини "понаднормово", і якби він в результаті перемовин із Росією отримав Москву і Санкт-Петербург (який Трамп у дописі назвав Ленінградом), медіа все одно б сказали, що він уклав погану угоду.

За словами Трампа, журналісти, які негативно оцінюють його перемовини з РФ, корумповані та "ненавидять" США.

"Але тепер їх викрили. Подивіться на всі справжні новини, які з'являються про їхню корупцію. Це хворі та нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, тому що ми перемагаємо у всьому!" — написав американський президент.

Трамп заявив, що ЗМІ "несправедливо" висвітлюють його зустріч із Путіним Фото: скриншот

Зустріч Трампа і Путіна: що відомо

У Білому домі 12 серпня повідомили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін зустрінуться 15 серпня в Анкориджі на Алясці. При цьому речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, що зустріч запропонував російський лідер.

Журналісти CNN за інформацією від джерел у Білому домі 13 серпня повідомляли, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться на військовій базі США.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що на зустрічі Путіна і Трампа нічого не буде ухвалено без української сторони.