Трамп кричит, Путин молчит: почему глава Кремля игнорирует упреки и призывы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с серией новых обвинительных заявлений в адрес Путина, попутно констатировав разочарование главой Кремля. Почему правитель РФ никак не реагирует на критику и угрозы, звучащие в последнее время из Белого дома, выяснял Фокус.

После известного заявления о том, что Россия является "бумажным тигром", который не способен достаточно длительное время выиграть войну, в пятницу 26 сентября, во время общения с журналистами президент США озвучил ряд новых выпадов в адрес Путина.

В частности, Дональд Трамп отметил, что медленные темпы оккупации Украины несмотря на массированные бомбардировки украинских городов вредят репутации РФ. Кроме того, он акцентировал, что действия Путина привели к значительным человеческим жертвам и разрушениям, но не приблизили конец войны. По словам 79-летнего американского лидера, Россия наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако ее территориальные достижения остаются минимальными.

"Я слежу за тем, что делает Россия, и я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Я им разочарован. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без какой-либо причины. И они показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон. Их экономика летит в ад. Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле даже теряют. Поэтому, думаю, это очень плохо для репутации России. За последний месяц россияне взяли совсем мало, а вы сообщаете обо всех этих бомбардировках, обо всех этих дронах, 900 дронов, которые заходят в определенные районы, например Киев, за одну ночь", — резюмировал президент США, добавив, что эта война должна была бы уже завершиться.

Следует заметить, что Путин пока никак персонально не прокомментировал упреки, которые все чаще звучат в последнее время из уст американского лидера. Зато экс-президент РФ, а ныне заместитель председателя российского Совбеза Медведев начал угрожать ядерным оружием Владимиру Зеленскому и Соединенным Штатам.

На чем основывается тактика Кремля в отношении "наездов" Трампа

Политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом отмечает: "Путин на самом деле не игнорирует критику Трампа, но реагируя на критические "приветы" со стороны Белого дома, выпускает на арену своего бешеного медведя в лице Медведева, который продолжает рычать на Трампа. Между тем, как мы знаем из предыдущих кейсов, до Трампа доносят, что заявляет Медведев. Наряду с тем Российская Федерация выбрала тактику запугивания. И речь здесь идет не только о "лаянии" Медведева, но и о заявлении посла РФ во Франции Мешкова, который отметил, что они будут начинать войну в случае, если, не дай Бог, страны НАТО собьют российские самолеты".

Политолог отмечает, что в нынешней ситуации тактика Трампа в отношении России направлена не на то, чтобы разрушить отношения с Путиным: "Эта тактика направлена исключительно на то, чтобы посадить российского диктатора за стол переговоров по мирному урегулированию".

В течение следующих нескольких недель, прогнозирует Игорь Чаленко, президент США будет озвучивать подобные по содержательному наполнению заявления в отношении РФ в целом и Путина, в частности.

"Такая риторика Трампа будет сохраняться, как по мне, вплоть до саммита АСЕАН в Малайзии, который пройдет в октябре и в рамках которого состоится встреча президента США с Путиным. Ну, а сейчас со стороны Трампа ведется, как прямое давление на Путина, так и опосредованное через Китай. Как мы видим, Китай не слишком спешит давить на Путина, но китайцами все равно данный трек прорабатывается", — отмечает политолог.

Отдельное внимание Игорь Чаленко обращает на изменение позиции в отношении России со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса: "Вэнс обычно гораздо больше и чаще критиковал именно Украину во всей этой конструкции, а сейчас он делает четкий акцент на России, как на проблемной стороне. Поэтому можно говорить о скоординированной тактике Соединенных Штатов. Но в данном случае речь идет о тактике исключительно риторической. Что же касается действий, то Трамп и так уже скоординировал все, что он планировал в русле российско-украинской войны. В частности, в основном оружие поставляется уже на коммерческих рельсах и Трамп не является сегодня в авангарде воинственной политики".

Оценивая громкое заявление главы Белого дома о вероятности восстановления Украиной границ образца 1991 года, Игорь Чаленко резюмировал: "Это не нужно воспринимать буквально, поскольку это тоже является риторическим приемом, а конкретно — политикой отражения. Россияне говорят, что компромисс для них — это, среди прочего, и удовлетворение всех их территориальных "хотелок". Ну, так вот теперь Трамп построил для них другую полярность и показал, что украинцы могут при поддержке Европы получить контроль над всеми своими землями".

Самоуверенность российской стороны, на которую фактически не действуют систематические угрозы со стороны Трампа, эксперт объясняет следующим образом: "Россияне осознают непостоянство Дональда Фредовича, понимая, что Трамп работает наскоками. Соответственно — эти наскоки просто необходимо отбить на уровне тех контактов, которые налажены по состоянию на сейчас. А мы знаем, что уже в ближайшее время Уиткофф должен оказаться в Москве. То есть, коммуникации и дальше продолжаются, в том числе полу формальным образом по линии Дмитриев-Виткофф. Впрочем, в публичной плоскости слово Медведева и в дальнейшем будет активно звучать с тем, чтобы показывать силу российского агрессора и то, что он никоим образом не собирается слушать Соединенные Штаты".

Чего на самом деле выжидает Путин, не реагируя на критику со стороны Трампа

В то же время, политолог Дмитрий Левусь, комментируя Фокусу свежие и иногда откровенно антироссийские высказывания президента Трампа с одной стороны и отсутствие реакции на это Путина — с другой стороны, отметил: "На самом деле, сейчас мы можем констатировать, что Путин только в публичной плоскости игнорирует критические выпады со стороны Трампа. И в принципе это происходит далеко не первый раз. Путин так действовал неоднократно, а через определенный промежуток времени, или отправлял кого-то рангом поменьше отреагировать, причем не слишком жестко, или же сам говорил что-то мягко-абстрактное. В нынешней ситуации такая линия Кремля, на мой взгляд, обусловлена предстоящими переговорами между лидерами КНР и США. Думаю, что в этом контексте Российская Федерация сейчас всячески пытается сохранить отношения с Соединенными Штатами. При этом, давление со стороны РФ на Европу и на НАТО, то есть там, где имеет место определенная отстраненность Трампа, отнюдь не уменьшается".

После того, как в течение ближайшего месяца станет понятно, на каком уровне находятся отношения между Вашингтоном и Пекином, отмечает политолог, Москва "проявится более активно". "Ну, а пока Путин пытается, если не сохранить благосклонность США, то хотя бы оттянуть во времени введение со стороны американцев новых санкций", — говорит Дмитрий Левусь.

Отвечая на вопрос о том, подогреет ли антироссийские настроения Трампа тот факт, что лично Путин не реагирует на его критику, эксперт подчеркнул: "Отсутствие реакции Путина на традиционно эмоциональные выпады Трампа в тактическом смысле не дает повода американскому президенту, скажем так, ускорить процессы давления на Российскую Федерацию".

Между тем, убежден Дмитрий Левусь, в целом пока сохраняется достаточно положительная для Украины тенденция в смысле линии США в отношении РФ. При этом, добавляет эксперт, несмотря на изменение риторики Трампа, тренд остается очевидным: именно Европа в видении Вашингтона должна оставаться ключевой силой по поддержке Украины.