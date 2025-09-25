"Это иллюзии": заявление Трампа о деоккупации украинских территорий слишком оптимистично, — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее читать между строк заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной оккупированных территорий, отметив, что за, на первый взгляд, оптимистичными словами скрыта сложная реальность. По его словам, многие не заметили, что Вашингтон стремится переложить ответственность за завершение войны на европейские страны.

Related video

Как написал Туск в соцсети Х, президент Трамп заявил, что Украина может восстановить контроль над всеми оккупированными территориями при поддержке ЕС. В то же время премьер Польши подчеркнул, что за таким оптимистичным утверждением скрывается фактическое уменьшение роли США в процессе и перекладывание основной ответственности за мир на европейские государства, подчеркнув, что реальность важнее иллюзий.

Кроме этого, недавно издание The Telegraph писало, что Дональд Трамп, на первый взгляд, отошел от активного участия США в войне в Украине. Журналисты отметили, что его новая позиция удивила многих, ведь после месяцев заявлений о потере украинских земель на востоке и необходимости договариваться о мире Трамп во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выразил поддержку Украине и возможности возвращения всех ее территорий. Комментаторы отмечали, что это стало неожиданным поворотом даже для такого непредсказуемого президента, который не раз удивлял союзников и врагов.

Трамп заявил, что Украина способна вернуть оккупированные территории — детали

Напомним, что на своей платформе Truth Social Дональд Трамп заявил, что Украина имеет реальные шансы вернуть все оккупированные территории и даже достичь большего в войне с Россией. По его словам, Россия сейчас находится в сложном положении из-за длительной трехлетней войны и серьезных экономических проблем, что делает ее уязвимой. Трамп подчеркнул, что при поддержке Европейского Союза, НАТО и финансовых партнеров Киев способен восстановить контроль над всеми территориями в пределах международно признанных границ. Он также заверил, что США продолжат поставки вооружений через НАТО, чтобы поддержать Украину в борьбе с агрессором.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский был удивлен силой заявления лидера США и отметил необходимость продолжения международной поддержки.

Кроме этого, президент Украины в интервью Axios заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает удары по российским энергетическим и военным объектам и рассматривает возможность предоставления Киеву нового дальнобойного оружия.