"Це ілюзії": заява Трампа про деокупацію українських територій надто оптимістична, — Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав уважніше читати між рядками заяву президента США Дональда Трампа про можливість повернення Україною окупованих територій, зазначивши, що за, на перший погляд, оптимістичними словами прихована складна реальність. За його словами, багато хто не помітив, що Вашингтон прагне перекласти відповідальність за завершення війни на європейські країни.

Як написав Туск у соцмережі Х, президент Трамп заявив, що Україна може відновити контроль над усіма окупованими територіями за підтримки ЄС. Водночас прем’єр Польщі підкреслив, що за таким оптимістичним твердженням ховається фактичне зменшення ролі США у процесі та перекладання основної відповідальності за мир на європейські держави, наголосивши, що реальність важливіша за ілюзії.

Окрім цього, нещодавно видання The Telegraph писало, що Дональд Трамп, на перший погляд, відійшов від активної участі США у війні в Україні. Журналісти зауважили, що його нова позиція здивувала багатьох, адже після місяців заяв про втрату українських земель на сході та необхідність домовлятися про мир Трамп під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку висловив підтримку Україні та можливості повернення всіх її територій. Коментатори зазначили, що це стало несподіваним поворотом навіть для такого непередбачуваного президента, який не раз дивував союзників і ворогів.

Трамп заявив, що Україна здатна повернути окуповані території — деталі

Нагадаємо, що на своїй платформі Truth Social Дональд Трамп заявив, що Україна має реальні шанси повернути всі окуповані території та навіть досягти більшого у війні з Росією. За його словами, Росія зараз перебуває у складному становищі через тривалу трирічну війну та серйозні економічні проблеми, що робить її вразливою. Трамп наголосив, що за підтримки Європейського Союзу, НАТО та фінансових партнерів Київ здатен відновити контроль над усіма територіями в межах міжнародно визнаних кордонів. Він також запевнив, що США продовжать постачання озброєнь через НАТО, щоб підтримати Україну у боротьбі з агресором.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський був здивований силою заяви лідера США та наголосив на необхідності продовження міжнародної підтримки.

Окрім цього, президент України в інтерв’ю Axios заявив, що президент США Дональд Трамп підтримує удари по російських енергетичних та військових об’єктах і розглядає можливість надання Києву нової далекобійної зброї.