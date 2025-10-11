Талибан напал на Пакистан: бои ведутся в восьми провинциях (видео)

"Жестокие столкновения" на границе Афганистана и Пакистана начались поздно вечером в субботу 11 октября после того, как Кабул обвинил Исламабад в нанесении авиаударов. Сообщается о гибели 12 пакистанских пограничников.

"В ответ на авиаудары пакистанских сил" пограничные силы Талибана на востоке "вступили в ожесточенные столкновения с постами пакистанских сил в различных приграничных районах", — говорится в заявлении афганских военных. Известно, что 12 пакистанцев погибли в провинции Гильменд. Фокус разбирался, что происходит.

Талибы ведут бои в восьми приграничных провинциях

Представитель Министерства общественного порядка Талибана Саиф Хайбер заявил, что столкновения с пакистанскими пограничниками продолжаются в восьми приграничных провинциях: Гильменд, Кандагар, Хост, Пактия, Пактика, Нангархар, Забуль и Кунар. Есть первые жертвы. Сообщается, что шестерых пакистанских пограничников талибы взяли в плен.

Столкновение произошло после недавних пакистанских авиаударов по Кабулу и Пактике. Министерство обороны Талибана предупредило, что считает защиту территории Афганистана своим законным правом.

Представитель пакистанских военных заявил, что военные делают все возможное для обеспечения безопасности своих граждан.

Источники сообщают, что пакистанские ВВС нанесли удар по лидеру движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" в Кабуле.

Сообщается, что атаки были совершены по приказу министра обороны Талибана Мохаммада Якуба Муджахида и силы Талибана начали атаки на пакистанские военные объекты в приграничных районах восточного и южного Афганистана: базы, с которых беспилотники заходят на территорию Афганистана.

Не исключено, что талибы воюют на технике США, которую бросили на базе Баграм Фото: Скриншот

Ранее министр обороны Пакистана заявил, что отношения Пакистана с Афганистаном ухудшаются из-за участившихся террористических атак в стране. Хаваджа Асиф заявил 9 октября, что сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему обострению двусторонних отношений.

Асиф сказал, что "Пакистан хочет уважительных и достойных отношений с Афганистаном", и призвал афганских талибов к сотрудничеству в борьбе с трансграничным терроризмом.

Он подчеркнул, что Афганистан должен гарантировать, что его территория не будет использоваться негосударственными субъектами. Он также отметил, что Пакистан предоставил официальным лицам Талибана неопровержимые доказательства такой деятельности.

Пакистан и Афганистан – история конфликта

Обстрение конфликта между Афганистаном и Пакистаном случилось 8 октября, когда в результате столкновения с исламистскими боевиками в районе Тирах, недалеко от границы с Афганистаном, погибли одиннадцать пакистанских солдат. Исламабад заявляет, что боевики группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" действуют с территории Афганистана, однако Кабул это обвинение отрицает.

Талибан обвинил Пакистан в авиаударах по Кабулу, столице страны и по восточной провинции Пактика.

Исламабад заявил, что его терпение в отношении Кабула на исходе, не признавая и не опровергая факт нанесения авиаударов.

"Техрик-и-Талибан Пакистан" борется за свержение правительства Исламабада и замену его строгой исламской системой правления. Движение поддерживает тесные связи с афганским движением Талибан, которое и вдохновило создание ТТП.

Пакистан обвиняет Индию, своего регионального противника, в поддержке ТТП через Афганистан. Индия отвергает эти обвинения, называя их "беспочвенными".

Авиаудары совпали с редким визитом в Индию лидера Талибана — министра иностранных дел Амира Хана Муттаки.

Его поездка привела к заявлению Индии в пятницу о том, что она улучшит отношения с администрацией Талибана, что окажет поддержку дипломатически изолированной группировке, и вновь откроет свое посольство в Кабуле, закрытое с момента захвата власти Талибаном в 2021 году.

Но история конфликта началась куда раньше и связана с Линией Дюранда.

Линию Дюранда Афганистан не признает Фото: Wikipedia

Пакистан и Афганистан разделяет Линия Дюранда, также известная как 2640-километровая граница Афганистана и Пакистана. Западный конец подходит к границе с Ираном, а восточный конец — к границе с Китаем .

Линия Дюранда была установлена ​​в 1893 году в качестве международной границы между Эмиратом Афганистан и Британской Индийской империей Мортимером Дюрандом, британским дипломатом, состоявшим на государственной службе в Индии, и Абдур Рахман Ханом, эмиром Афганистана, для определения границ их сфер влияния и улучшения дипломатических отношений и торговли. В то время Великобритания считала Афганистан независимым государством, хотя и контролировала его внешнюю политику и дипломатические отношения.

Хотя линия Дюранда признана на международном уровне как западная граница Пакистана, она остается непризнанной в Афганистане и считается одной из самых опасных границ в мире.

Напомним, ранее талибы отказались возвращать США военную базу Баграм по требованию Дональда Трампа. Это произошло через четыре года после хаотичного выхода американских войск из Афганистана, который оставил стратегический объект в руках талибов.

Только в мае между Афганистаном и Пакистаном начались военные действия. Стрельба началась на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов в Пакистане. Боестолкновения вспыхнули между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд.