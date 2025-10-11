Талібан напав на Пакистан: бої тривають у восьми провінціях (відео)

"Жорстокі сутички" на кордоні Афганістану і Пакистану почалися пізно ввечері в суботу 11 жовтня після того, як Кабул звинуватив Ісламабад у завданні авіаударів. Повідомляється про загибель 12 пакистанських прикордонників.

"У відповідь на авіаудари пакистанських сил" прикордонні сили Талібану на сході "вступили в запеклі зіткнення з постами пакистанських сил у різних прикордонних районах", — ідеться в заяві афганських військових. Відомо, що 12 пакистанців загинули в провінції Гільменд. Фокус розбирався, що відбувається.

Таліби ведуть бої у восьми прикордонних провінціях

Представник Міністерства громадського порядку Талібану Саїф Хайбер заявив, що зіткнення з пакистанськими прикордонниками тривають у восьми прикордонних провінціях: Гільменд, Кандагар, Хост, Пактія, Пактіка, Нангархар, Забуль і Кунар. Є перші жертви. Повідомляють, що шістьох пакистанських прикордонників таліби взяли в полон.

Таліби публікують фото обстрілів Пакистану

Зіткнення сталося після нещодавніх пакистанських авіаударів по Кабулу і Пактиці. Міністерство оборони Талібану попередило, що вважає захист території Афганістану своїм законним правом.

Представник пакистанських військових заявив, що військові роблять усе можливе для забезпечення безпеки своїх громадян.

Джерела повідомляють, що пакистанські ВПС завдали удару по лідеру руху "Техрік-і-Талібан Пакистан" у Кабулі.

Повідомляють, що атаки були здійснені за наказом міністра оборони Талібану Мохаммада Якуба Муджахіда, і сили Талібану почали атаки на пакистанські військові об'єкти в прикордонних районах східного і південного Афганістану: бази, з яких безпілотники заходять на територію Афганістану.

Не виключено, що таліби воюють на техніці США, яку кинули на базі Баграм Фото: Скриншот

Раніше міністр оборони Пакистану заявив, що відносини Пакистану з Афганістаном погіршуються через почастішання терористичних атак у країні. Хаваджа Асіф заявив 9 жовтня, що ситуація, яка склалася, може призвести до подальшого загострення двосторонніх відносин.

Асіф сказав, що "Пакистан хоче шанобливих і гідних відносин з Афганістаном", і закликав афганських талібів до співпраці в боротьбі з транскордонним тероризмом.

Він наголосив, що Афганістан має гарантувати, що його територія не використовуватиметься недержавними суб'єктами. Він також зазначив, що Пакистан надав офіційним особам Талібану незаперечні докази такої діяльності.

Пакистан і Афганістан — історія конфлікту

Загострення конфлікту між Афганістаном і Пакистаном трапилося 8 жовтня, коли внаслідок сутички з ісламістськими бойовиками в районі Тірах, що неподалік від кордону з Афганістаном, загинули одинадцять пакистанських солдатів. Ісламабад заявляє, що бойовики угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан" діють з території Афганістану, проте Кабул це звинувачення заперечує.

Талібан звинуватив Пакистан в авіаударах по Кабулу, столиці країни, і по східній провінції Пактіка.

Ісламабад заявив, що його терпіння щодо Кабула скінчилося, не визнаючи і не спростовуючи факт нанесення авіаударів.

"Техрік-і-Талібан Пакистан" бореться за повалення уряду Ісламабада і заміну його суворою ісламською системою правління. Рух підтримує тісні зв'язки з афганським рухом Талібан, який і надихнув на створення ТТП.

Пакистан звинувачує Індію, свого регіонального противника, у підтримці ТТП через Афганістан. Індія відкидає ці звинувачення, називаючи їх "безпідставними".

Авіаудари збіглися з рідкісним візитом до Індії лідера Талібану — міністра закордонних справ Аміра Хана Муттакі.

Його поїздка призвела до заяви Індії в п'ятницю про те, що вона поліпшить відносини з адміністрацією Талібану, що надасть підтримку дипломатично ізольованому угрупованню, і знову відкриє своє посольство в Кабулі, закрите з моменту захоплення влади Талібаном у 2021 році.

Але історія конфлікту почалася набагато раніше і пов'язана з Лінією Дюранда.

Лінії Дюранда Афганістан не визнає Фото: Wikipedia

Пакистан і Афганістан розділяє Лінія Дюранда, також відома як 2640-кілометровий кордон Афганістану і Пакистану. Західний кінець підходить до кордону з Іраном, а східний кінець — до кордону з Китаєм.

Лінія Дюранда була встановлена 1893 року як міжнародний кордон між Еміратом Афганістан і Британською Індійською імперією Мортімером Дюрандом, британським дипломатом, який перебував на державній службі в Індії, та Абдур Рахман Ханом, еміром Афганістану, для визначення меж їхніх сфер впливу і поліпшення дипломатичних відносин і торгівлі. На той час Велика Британія вважала Афганістан незалежною державою, хоча й контролювала його зовнішню політику та дипломатичні відносини.

Хоча лінію Дюранда визнано на міжнародному рівні як західний кордон Пакистану, вона залишається невизнаною в Афганістані і вважається одним із найнебезпечніших кордонів у світі.

Нагадаємо, раніше таліби відмовилися повертати США військову базу Баграм на вимогу Дональда Трампа. Це сталося через чотири роки після хаотичного виходу американських військ з Афганістану, який залишив стратегічний об'єкт у руках талібів.

Лише в травні між Афганістаном і Пакистаном почалися військові дії. Стрілянина почалася на тлі будівництва нових прикордонних контрольно-пропускних пунктів у Пакистані. Зіткнення спалахнули між пакистанськими військами і талібами вздовж кордону в афганській провінції Гільменд.