Ракеты "Томагавк" станут испытанием для ПВО РФ: сколько долетит до Москвы (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации имеют средства для обезвреживания ракет "Томагавк", которые Соединенные Штаты Америки могут прислать Украине, считает авиаэксперт. В то же время, говорят о сравнительно небольшом количестве американских средств поражения, поэтому не ясно, будут ли их действительно применять, или это попытка давления на Кремль.

В качестве аналога крылатого "Томагавка" можно рассмотреть российскую крылатую ракету Х-101, пояснил авиаэксперт Константин Криволап в эфире телеканала "Эспрессо". Украинские средства противовоздушной обороны показали, что есть возможность обезвреживать Х-101, то есть и ПВО РФ, вероятно, частично справится с воздушными угрозами, прозвучало в эфире.

Ракеты Томагавк — комментарий Криволапа см. с 1:40

Криволап уточнил, что вариант ракеты "Томагавк", способный лететь на 2 500 км, был уничтожен во время программы разоружения в 90-х годах прошлого века. На сегодня есть ракеты, которые достают на 1 600 км и летят на высоте 50 м. У россиян похожие характеристики имеет крылатая авиаракета Х-101. Средство поражения РФ летит втрое дальше (на 5 600 км) и имеет несколько систем навигации, но система ПВО ВСУ сбивает их с эффективностью 80-90%. В то же время, есть вероятность, что "Томагавки" будут лететь в сторону Москвы, а там концентрация средств ПВО выше, чем на остальной российской территории, уточнил эксперт. Учитывая эти соображения, не нужно ожидать, что "ракета Томагавк — это не геймчеджер".

"Надо понимать, что из 20 ракет долетит четыре, ну, то есть 20%. Может долететь значительно больше, но надо исходить из расчета, что не более 80% ракет будут сбиты, а хотя бы две долетят. Поэтому 30 ракет, ну, соответственно еще шесть могут дойти до цели, и это не сделает войну как-то совсем другой", — сказал он.

По мнению эксперта, "Томагавки" можно даже не запускать, а использовать для "манипуляции мнением Путина". Президент США Дональд Трамп может надеяться, что под давлением обстоятельств Кремль согласится на "бигдил" — на какие-то договоренности.

Среди прочего, Криволап проанализировал количество ракет "Томагавк", которые есть в США и которые разошлись разным заказчикам по миру. По его словам, в течение всех лет производства изготовили суммарно около 9 тыс. ед., около половины использовали во время различных конфликтов и в наличии — ориентировочно 4 150. При этом партнеры Вашингтона получили на порядок больше ракет, чем обещают Украине. Например, Польша — 200-300 "Томагавков", Британия — 1 000, кто-то получил 500.

"Поэтому, когда говорят 20-50, я достаточно скептически к этому отношусь, потому что это ни о чем", — подытожил эксперт.

Ракеты Томагавк — детали

Отметим, Фокус писал о ракетах "Томагавк" и приводил мнение военного эксперта Павла Нарожного относительно того, справятся ли средства ПВО РФ с такой угрозой. Эксперт отметил, что россияне уже встречались с этой ракетой во время войны в Сирии. По его словам, комплексы С-300 и С-400 не справились с воздушной атакой, и ВВС США попали по запланированным целям.

Напоминаем, 14 октября медиа рассказали о грузовике X-MAV, который можно использовать для пуска ракет "Томагавк". Аналитики проанализировали три пусковые установки для Tomahawk (X-MAV, Typhon, Mk 70) и объяснили, какая из них лучше подойдет Украине.