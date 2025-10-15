Ракети "Томагавк" стануть випробуванням для ППО РФ: скільки долетить до Москви (відео)

Збройні сили Російської Федерації мають засоби для знешкодження ракет "Томагавк", які Сполучені Штати Америки можуть надіслати Україні, вважає авіаексперт. Водночас, говорять про порівняно невелику кількість американських засобів ураження, тому не ясно, чи їх будуть дійсно застосовувати, чи це спроба тиску на Кремль.

Як аналог крилатого "Томагавка" можна розглянути російську крилату ракету Х-101, пояснив авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі телеканалу "Еспресо". Українські засоби протиповітряної оборони показали, що є можливість знешкоджувати Х-101, тобто і ППО РФ, ймовірно, частково впорається з повітряними загрозами, пролунало в ефірі.

Криволап уточнив, що варіант ракети "Томагавк", здатний летіти на 2 500 км, був знищений під час програми роззброєння у 90-х роках минулого століття. На сьогодні є ракети, які дістають на 1 600 км та летять на висоті 50 м. У росіян схожі характеристики має крилата авіаракета Х-101. Засіб ураження РФ летить утричі далі (на 5 600 км) і має кілька систем навігації, але система ППО ЗСУ збиває їх з ефективністю 80-90%. Водночас, є ймовірність, що "Томагавки" летітимуть у бік Москви, а там концентрація засобів ППО вища, ніж на решті російській території, уточнив експерт. З огляду на ці міркування не потрібно очікувати, що "ракета Томагавк — це не геймчеджер".

"Треба розуміти, що з 20 ракет долетить чотири, ну, тобто 20%. Може долетіти значно більше, але треба виходити з розрахунку, що не більше 80% ракет будуть збиті, а хоча б дві долетять. Тому 30 ракет, ну, відповідно ще шість можуть дійти до цілі, і це не зробить війну якось зовсім іншою", — сказав він.

На думку експерта, "Томагавки" можна навіть не запускати, а використовувати для "маніпуляції думкою Путіна". Президент США Дональд Трамп може сподіватись, що під тиском обставин Кремль погодиться на "бігділ" — на якісь домовленості.

Серед іншого, Криволап проаналізував кількість ракет "Томагавк", які є у США та які розійшлися різним замовникам по світу. З його слів, протягом усіх років виробництва виготовили сумарно близько 9 тис. од., близько половини використали під час різних конфліктів і в наявності — орієнтовно 4 150. При цьому партнери Вашингтона отримали на порядок більше ракет, ніж обіцяють Україні. Наприклад, Польща — 200-300 "Томагавків", Британії — 1 000, хтось отримав 500.

"Тому, коли кажуть 20-50, я досить скептично до цього ставлюсь, тому що це ні про що", — підсумував експерт.

Ракети Томагавк — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракети "Томагавк" та наводив думку військового експерта Павла Нарожного щодо того, чи впораються засоби ППО РФ з такою загрозою. Експерт зауважив, що росіяни вже зустрічались з цією ракетою під час війни Сирії. З його слів, комплекси С-300 та С-400 не впорались з повітряною атакою, й ВПС США влучили по запланованих цілях.

Нагадуємо, 14 жовтня медіа розповіли про вантажівку X-MAV, яку можна використати для пуску ракет "Томагавк". Аналітики проаналізували три пускові установки для Tomahawk (X-MAV, Typhon, Mk 70) та пояснили, яка з них краще підійде Україні.