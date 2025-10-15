Чи блефує Трамп, обіцяючи "Томагавки": чому Україна їх не запустить, — NYT

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заговорив про ракети "Томагавк" для України, намагаючись вплинути на президента Російської Федерації Володимира Путіна, припустили аналітики. При цьому не ясно, як розв'яжуть технічні проблеми з пусковими установками та погрозами ескалації з боку РФ.

Метою Трампа є примушування Путіна до зупинки війни шляхом тиску та погроз "Томагавків", ідеться у статті The New York Times. Аналітики пояснили, що може іти мова про "блеф" з боку Вашингтона, але в будь-якому випадку, очільник Білого дому демонструє сильне розчарування "колегою" з Кремля.

NYT нагадало, як Трамп повторно попередив про можливість продажу Україні ракет "Томагавк", і це не перші такі заяви, які лунають протягом останнього тижня. Пояснюється, що саме такі слова хотів чути Київ, при цьому Москва попередила про "якісно новий етап ескалації". Якщо рішення дійсно буде, то Пентагон почне розробку програми продажу чи навіть передачі. Втім, у статті пояснили, що надання ракет не розв'яже проблеми, а створить нові. Одна з проблем — відсутність в України будь-яких засобів для пуску "Томагавків".

"Постачання цієї зброї буде пов'язане з величезними труднощами, не в останню чергу через те, що Україна не має морських або наземних пускових установок", — зауважило медіа.

Ще одна технічна проблема — не ясно, про яку кількість ракет ідеться і чи зможе Україна їх безпечно зберігати. Додаткове питання — який вплив матиме їхнє застосування, пояснюється у статті.

Трамп кілька разів публічно висловлював позицію щодо війни в Україні, дій Путіна та надання "Томагавків". З одного боку, політик нагадував росіянам, що вони мають проблеми з бензином, але можуть це припинити, якщо зупинять війну. З другого боку, він говорив, що Україні варто було б допомогти, бо вона схожа на спортивну команду, якій не дозволяють грати в атаці. Разом з тим у одному зі своїх виступів голова Білого дому звернувся до президента РФ: сказав, що може надати ракети, а може і не надати, але для цього потрібно "врегулювати війну".

"Пан Трамп впевнений у своїй здатності чинити тиск на країни, щоб ті досягли мирних угод", — зауважило NYT, нагадуючи про домовленість США з Ізраїлем та терористами ХАМАС.

Підсумовуючи питання, блефує чи ні Трамп, медіа навело позицію наукової співробітниці Ради з міжнародних відносин з питань Європи Ліана Фікс. За її оцінками, результат залежить від того, чи зможуть якось домовитись президенти США та РФ і чи зможе Москва донести свої погрози до Вашингтона. При цьому ні аналітикиня, ні медіа не уточнили, яким буде ставлення України щодо можливих домовленостей і чи погодиться вона них.

"Чи здійснить Трамп продаж, залежить від того, чи зможе Путін домовитися про це з Трампом, і чи вдасться йому сказати Дональду Трампу: "Ви не можете цього зробити, це призведе до ядерної війни", — написало NYT.

Ракети Томагавк — що відомо

