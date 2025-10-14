"Ядерный шантаж" снова в действии: в ЦПД объяснили почему Кремль боится Tomahawk

Москва в очередной раз заговорила о "ядерном ответе" Западу после заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО и лейтенанта Андрея Коваленко, подобные угрозы — это не более чем попытка создать информационный шум и напугать международное сообщество.

Как он сообщил в своем телеграм-канале, Кремль умышленно нагнетает тему ядерной войны, чтобы переключить внимание от собственных слабых позиций на фронте. К этой кампании, по его словам, уже приобщили даже белорусского правителя Александра Лукашенко, который повторяет российские нарративы о "ядерном ответе".

"Не будет никакой ядерной войны. Россия сама знает, что не сможет нанести ядерный удар, потому что против этого Китай и другие страны, от которых зависима Москва. Они просто боятся Томагавков, потому что знают, что не прикроют свой ВПК от них", — подчеркнул Коваленко.

Он также призвал не реагировать на очередную волну "ядерного бреда", которую запускает российская пропаганда.

Дмитрий Медведев снова угрожает США: что известно

Стоит отметить, что недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграмм-канале сообщение, в котором отреагировал на слова действующего президента США Дональда Трампа. В частности, лидер США заявил, что если президент России Владимир Путин не прекратит войну против Украины, "для него это плохо закончится".

Медведев назвал такие слова очередной угрозой и отметил, что возможная поставка Украине ракет Tomahawk "может иметь опасные последствия для всех". Он повторил распространенный в России тезис о том, что якобы невозможно отличить обычные ракеты Tomahawk от ядерных во время полета, поэтому любой их запуск, по его словам, может быть воспринят как действия Соединенных Штатов. В конце своего сообщения Медведев выразил надежду, что слова Трампа — это лишь политическое заявление.

Напомним, что потенциальные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, о которых недавно заявил президент США Дональд Трамп, могут состояться не ранее 2026 года.

Также Фокус ссылаясь на слова Владимира Зеленского писал, что Украина, получив от США ракеты Tomahawk, будет наносить удары исключительно по российским военным целям.