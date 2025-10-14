Поставки Tomahawk Украине возможны только к 2026 году: что могут изменить ракеты (видео)

Потенциальные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, о которых недавно заявил президент США Дональд Трамп, могут состояться не ранее 2026 года. Но даже это оружие в ограниченном количестве не заменит комплекса действий против армии РФ.

В эфире телемарафона офицер Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук рассказал, что даже в случае положительного решения Вашингтона по "Томагавкам", ожидать быстрых поставок не стоит — процесс подготовки и передачи такого вооружения занимает много месяцев.

Ракеты "Томагавк" - комментарий Андрея Ткачука

"Если мы получим эти "Томагавки", то, как и самолеты F-16, не сразу. F-16 нам согласовали передать в августе 2023 года, а получили мы их в июле 2024-го, то есть 11 месяцев прошло. Подобная ситуация может быть и с "Томагавками": если даже и предоставят, то это будет не сразу, потому что это вооружение, которое требует системного обучения наших бойцов, соответствующего перемещения его, продажи. То есть это не будет раньше 2026 года, даже если до конца этого года нам это согласуют", — отметил офицер.

Кроме того, Ткачук предостерег от иллюзий: даже если США передадут Украине эти крылатые ракеты, их использование требует системной подготовки и согласования с американской стороной. А одна их поставка в ограниченном количестве не заменит комплекс мер, необходимых для подавления военных возможностей России. По его словам, исключительно "Томагавками" уничтожить военную мощь противника невозможно.

Важно

В то же время это вооружение важно как элемент информационно-психологической борьбы и давления, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. И если Россия будет продолжать проводить боевые действия, то Дональд Трамп пообещал дать "Томагавки".

"Трамп должен выполнить свое слово. Потому что если не выполнит обещания, то будет выглядеть достаточно слабым, и это очень ударит по позиции США. Трамп загоняет себя в угол, где он вынужден принимать решения. Не исключено, что он и его администрация вынуждены будут встать на сторону Украины", — подчеркнул эксперт.

Напомним, заявления Трампа о предоставлении Украине Tomahawk ракет вызвали острую реакцию в Москве. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что подобные решения могут "закончиться плохо для всех", включая самого Трампа. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки ракет вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность, так как это оружие может быть и в ядерном исполнении.