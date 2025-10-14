Постачання Tomahawk Україні можливі тільки до 2026 року: що можуть змінити ракети (відео)

Потенційні поставки крилатих ракет Tomahawk Україні, про які нещодавно заявив президент США Дональд Трамп, можуть відбутися не раніше 2026 року. Але навіть ця зброя в обмеженій кількості не замінить комплексу дій проти армії РФ.

В ефірі телемарафону офіцер Збройних сил України та політолог Андрій Ткачук розповів, що навіть у разі позитивного рішення Вашингтона щодо "Томагавків", очікувати на швидкі поставки не варто — процес підготовки та передання такого озброєння займає багато місяців.

Ракети "Томагавк" — коментар Андрія Ткачука

"Якщо ми отримаємо ці "Томагавки", то, як і літаки F-16, не відразу. F-16 нам погодили передати в серпні 2023 року, а отримали ми їх у липні 2024-го, тобто 11 місяців минуло. Подібна ситуація може бути й з "Томагавками": якщо навіть і нададуть, то це буде не одразу, бо це озброєння, яке потребує системного навчання наших бійців, відповідного переміщення його, продажу. Тобто це не буде раніше 2026 року, навіть якщо до кінця цього року нам це погодять", — зазначив офіцер.

Крім того, Ткачук застеріг від ілюзій: навіть якщо США передадуть Україні ці крилаті ракети, їхнє використання потребує системної підготовки та узгодження з американською стороною. А одна їхня поставка в обмеженій кількості не замінить комплекс заходів, необхідних для придушення військових можливостей Росії. За його словами, виключно "Томагавками" знищити військову міць противника неможливо.

В США представили наземну установку X-MAV для ракет "Томагавк": що це означає для України (фото)

Водночас це озброєння важливе як елемент інформаційно-психологічної боротьби та тиску, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо Росія продовжуватиме проводити бойові дії, то Дональд Трамп пообіцяв дати "Томагавки".

"Трамп має виконати своє слово. Бо якщо не виконає обіцянки, то виглядатиме досить слабким, і це дуже вдарить по позиції США. Трамп заганяє себе в кут, де він змушений ухвалювати рішення. Не виключено, що він і його адміністрація змушені будуть стати на бік України", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, заяви Трампа про надання Україні Tomahawk ракет викликали гостру реакцію в Москві. Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що такі рішення можуть "закінчитися погано для всіх", включно із самим Трампом. А прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що можливе постачання ракет викликає у Москви крайню стурбованість, оскільки ця зброя може бути та в ядерному виконанні.