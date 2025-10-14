"Ядерний шантаж" знову в дії: у ЦПД пояснили чому Кремль боїться Tomahawk

Москва вкотре заговорила про "ядерну відповідь" Заходу після заяв щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО та лейтенанта Андрія Коваленка, подібні погрози — це не більше ніж спроба створити інформаційний шум і налякати міжнародну спільноту.

Related video

Як він повідомив у своєму телеграм-каналі, Кремль навмисне нагнітає тему ядерної війни, щоб перемикнути увагу від власних слабких позицій на фронті. До цієї кампанії, за його словами, вже долучили навіть білоруського правителя Олександра Лукашенка, який повторює російські наративи про "ядерну відповідь".

Публікація Андрія Коваленка в Telegram Фото: Скриншот

"Не буде ніякої ядерної війни. Росія сама знає, що не зможе завдати ядерного удару, бо проти цього Китай та інші країни, від яких залежна Москва. Вони просто бояться Томагавків, бо знають, що не прикриють свій ВПК від них", — наголосив Коваленко.

Він також закликав не реагувати на чергову хвилю "ядерного брєду", яку запускає російська пропаганда.

Дмитро Медведєв знову погрожує США: що відомо

Варто зазначити, що нещодавно заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував у своєму телеграм-каналі допис, у якому відреагував на слова чинного президента США Дональда Трампа. Зокрема, лідер США заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін не припинить війну проти України, "для нього це погано закінчиться".

Медведєв назвав такі слова черговою загрозою та зазначив, що можливе постачання Україні ракет Tomahawk "може мати небезпечні наслідки для всіх". Він повторив поширену в Росії тезу про те, що нібито неможливо відрізнити звичайні ракети Tomahawk від ядерних під час польоту, тому будь-який їхній запуск, за його словами, може бути сприйнятий як дії Сполучених Штатів. Наприкінці свого повідомлення Медведєв висловив сподівання, що слова Трампа — це лише політична заява.

Публікація Дмитра Медведєва в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що потенційні поставки крилатих ракет Tomahawk Україні, про які нещодавно заявив президент США Дональд Трамп, можуть відбутися не раніше 2026 року.

Також Фокус посилаючись на слова Володимира Зеленського писав, що Україна, отримавши від США ракети Tomahawk, завдаватиме ударів виключно по російських військових цілях.