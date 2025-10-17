Передача Tomahawk Украине на паузе: сроки поставки отсрочены из-за действий РФ, — нардеп (видео)

Вопрос о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk от США временно приостановлен. Зато, по словам народного депутата Егора Черняева, продолжаются переговоры об усилении противовоздушной обороны и развитии совместного производства вооружения между украинскими и иностранными компаниями.

В эфире телемарафона "Единые новости" он сообщил, что решение по Tomahawk пока поставлено на паузу. По его словам, в то же время не прекращаются консультации по другим направлениям сотрудничества: речь идет об увеличении количества систем ПВО и ракет для них, а также о технической и производственной кооперации в рамках инициативы "Build with Ukraine", где планируется объединять технологии и мощности украинских и зарубежных компаний.

Чернев связывает временную отсрочку решения с недавним телефонным контактом между лидерами США и РФ; сначала ожидалось, что вопрос поставки "Tomahawk" будет решен раньше, но реакция из Москвы изменила временные рамки. Нардеп отметил, что окончательные шаги по этому вопросу могут зависеть от результатов предстоящей встречи между президентами в Будапеште, после которой обсуждение поставок и более широкого набора вооружений может быть возобновлено.

Відео дня

По словам Чернева, вопросы финансирования и маршруты передачи техники также остаются предметом дискуссий: речь идет и о механизмах, по которым европейские партнеры могут покупать вооружение, а затем передавать его Украине, и об участии в программах финансирования, в частности упомянутой PEARL. Он подчеркнул, что оборонное сотрудничество должно включать не только передачу готовых комплектов, но и развитие совместных производственных площадок с обменом технологий.

Также во время эфира нардеп обратил внимание на необходимость усиления воздушной защиты страны: предметом обсуждения являются как закупки дополнительных ПВО и дальнобойных ракет, так и концепции совместного "щита ПВО" на западе Украины с привлечением техники или систем союзников. Вместе с тем он высказал предостережение, что прямое участие иностранных систем в отражении атак может быть истолковано Кремлем как эскалация, поэтому такие решения потребуют тщательной оценки рисков.

Чернев также отметил роль Украины в подготовке и поставке решений по противодействию беспилотникам: по его словам, украинские специалисты готовы передавать опыт, обучать военнослужащих других стран и предоставлять доступ к разработкам в этой сфере. В рамках инициативы "Build with Ukraine" он назвал примеры интереса со стороны Нидерландов, Германии и Дании по созданию совместных предприятий для производства вооружений и защитных технологий.

Ранее Фокус писал, что наличие крупной партии крылатых ракет "Томагавк" может существенно усилить ударные возможности Украины и изменить баланс сил на поле боя. Важнее характеристик ракеты эксперт по авиации Валерий Романенко считает именно объем поставки.

Кроме этого, 16 октября президент США Дональд Трамп анонсировал "скорую" встречу с главой РФ Владимиром Путиным, а также объявил, что дальнобойные американские "Томагавк" нужны его стране и Путину идея передачи этих ракет "не понравилась".