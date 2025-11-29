Уиткофф предлагал просить Украине у Трампа освобождение от пошлин вместо ракет Tomahawk, — WSJ

Спецпосланник президента США считал, что это бы "оживило" украинскую экономику. Но неясно, принял бы Трамп такое предложение.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский прилетал в Вашингтон, рассчитывая получить дальнобойные американские крылатые ракеты "Томагавк", для дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам на более выгодных условиях. Однако спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил украинским чиновникам попробовать иной подход, пишет The Wall Street Journal.

"Какой смысл в горстке ракет?", - заявил он. В итоге Уиткофф предложил Украине попросить у Дональда Трампа десятилетнее освобождение от пошлин, что, по его словам, "оживило" бы нашу экономику.

Президент США, в свою очередь, в тот момент уже поговорил с Путиным по телефону и решил не предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

Именно Уиткофф инициировал разговор Трампа и Путина накануне визита Зеленского в Вашингтон. После него глава Белого дома и решил поставить вопрос Tomahawk на паузу.

"Я в бизнесе по урегулированию соглашений. Вот почему я здесь, — сказал он WSJ. — Мы продолжаем стучать в двери и придумывать идеи".

Напомним, 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало якобы утечку разговоров Юрия Ушакова со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, не указав источники записей. Из материалов стало известно, что мирный план США из 28 пунктов якобы подготовили в Москве и передали в Вашингтон.

Также Фокус писал, что в ОП Украины отреагировали на аудиозаписи Виткоффа и отметили, что Украина к их публикации не причастна, а ключевые вопросы обсуждаются только на уровне президентов.