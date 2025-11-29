Віткофф пропонував просити Україні у Трампа звільнення від мит замість ракет Tomahawk, — WSJ

Спецпосланець президента США вважав, що це б "оживило" українську економіку. Але неясно, чи прийняв би Трамп таку пропозицію.

У жовтні президент України Володимир Зеленський прилітав до Вашингтона, розраховуючи отримати далекобійні американські крилаті ракети "Томагавк", для далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах, щоб підштовхнути Москву до перемовин на більш вигідних умовах. Однак спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував українським чиновникам спробувати інший підхід, пише The Wall Street Journal.

"Який сенс у жменьці ракет?", — заявив він. Зрештою Віткофф запропонував Україні попросити у Дональда Трампа десятирічне звільнення від мит, що, за його словами, "пожвавило" б нашу економіку.

Відео дня

Президент США, своєю чергою, на той момент уже поговорив із Путіним телефоном і вирішив не надавати Україні далекобійні ракети.

Саме Віткофф ініціював розмову Трампа і Путіна напередодні візиту Зеленського до Вашингтона. Після неї глава Білого дому і вирішив поставити питання Tomahawk на паузу.

"Я в бізнесі з урегулювання угод. Ось чому я тут, — сказав він WSJ. — Ми продовжуємо стукати у двері і придумувати ідеї".

Нагадаємо, 25 листопада агентство Bloomberg опублікувало нібито витік розмов Юрія Ушакова зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, не вказавши джерела записів. З матеріалів стало відомо, що мирний план США з 28 пунктів нібито підготували в Москві і передали до Вашингтона.

Також Фокус писав, що в ОП України відреагували на аудіозаписи Віткоффа і зазначили, що Україна до їхньої публікації не причетна, а ключові питання обговорюються тільки на рівні президентів.