"Сьогодні мирної угоди немає": Зеленський не виключає тристоронню зустріч зі США та РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирної угоди на сьогодні немає, бо справжній документ, який українська сторона може підписати, має містити чіткі гарантії безпеки. Також він розповів про пропозицію США влаштувати тристоронню зустріч з РФ і Україною.

Про важливість справедливої мирної угоди Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру 20 грудня. Він зазначив, що справжня угода повинна бути не лише на папері, як це було з Будапештським меморандумом.

"Мир краще, ніж війна, але не за будь-яку ціну. Ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знову прийти до нас з агресією", — сказав український президент.

На його думку, угода повинна містити кілька домовленостей з чіткими гарантіями безпеки від США та країн Європи, схваленими на політичному рівні. В цих документах повинна бути зафіксована зрозуміла відповідь партнерів у разі повторної російської агресії, визначено запаси, силу та потенціал української армії для стримування нападника та автоматичні санкції проти нього.

Також Зеленський зазначив, що йому поки не відома реакція США після консультацій з РФ, а розповісти про перемовини з американською стороною йому має до кінця дня 20 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна-Америка-руські, але оскільки там є представники Європи, то напевно і Європи. Чому кажу напевно — бо було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч. Але логічно її робити після того, як ми будемо розуміти результат зустрічі, яка вже пройшла між США і Україною, чи є там позитив", — розповів президент.

Мирна угода: останні подробиці

Президент Володимир Зеленський 16 грудня анонсував, що темою перемовин зі США у Маямі будуть певні документи і гарантії безпеки, а також економічне відновлення України та 20 пунктів рамкової угоди.

Президент Франції Емманюель Макрон 18 грудня заявляв про необхідність поновити діалог із Путіним, якщо в поточних переговорах не будо досягнуто міцного миру. На його думку, Україна та Європа повинні шукати правильний формат для перемовин із Росією.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю Financial Times попереджав, що Росія перекине свої війська до кордонів НАТО після мирної угоди з Україною. За його словами, насамперед російська агресія загрожує Фінляндії та країнам Балтії.