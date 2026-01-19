Россия готовит массированный ракетный удар по Украине, — Зеленский

Президент призвал в ближайшие дни не игнорировать все воздушные тревоги. По его словам, Россия выжидает момент, чтобы нанести массированный удар по Украине.

"В эти дни надо быть и в дальнейшем очень внимательными. Россия подготовилась к удару, удару массированного, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги. И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", — заявил президент Украины в вечернем обращении 19 января.

Зеленский также отметил, что выслушал доклад от генерала-лейтенанта Василия Малюка и анонсировал "активные асимметричные операции против России": "Будут. Ресурсы для этого есть".

Президент сообщил, что сейчас чрезвычайно сложно во всех приграничных и прифронтовых областях. Прежде всего это Харьков и область Харьковская, Запорожье, Днепровщина, Чернигов, Сумщина. Продолжается работа в Одессе.

"Отдельное внимание — Киеву и области. Наиболее сложно сейчас. И, в частности, для Киева привлечены дополнительные бригады, ремонтные, в том числе "Укрзализныци", других государственных компаний... Должны быть дополнительные ежемесячные выплаты в условиях этой чрезвычайной ситуации за каждый месяц для тех наших людей, которые работают непосредственно на местах после ударов, на местах аварий, в ремонтных бригадах. Государство должно быть благодарно каждому и каждой, кто гарантирует, что Украина восстанавливает то, что россияне разрушают", — рассказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами, будет трансформировано то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств малой противовоздушной обороны.

Свое сообщение президент резюмировал тем, что украинская делегация провела встречи с представителями президента Соединенных Штатов: "Важно, что Украина конструктивна. Важно, что Украина реально работает на дипломатическое решение. Важно, что поддержка для Украины должна быть достаточной. Все для этого делаем. Слава Украине!"

Напомним, мониторинговые каналы сообщают о подготовке РФ к предстоящему ракетному обстрелу. По данным пабликов, россияне планируют привлечь к массированному удару стратегическую авиацию одновременно с пяти аэродромов.

А в Главном управлении разведки 17 января предупреждали, что РФ может атаковать подстанции АЭС, чтобы принудить Украину к капитуляции.