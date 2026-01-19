Мониторы предупреждают об угрозе массированной ракетной атаки: РФ перебрасывает борты на 5 аэродромов

Мониторинговые каналы сообщают о подготовке РФ к предстоящему ракетному обстрелу. По данным пабликов, россияне планируют привлечь к массированному удару стратегическую авиацию одновременно с пяти аэродромов.

О подготовке РФ к новой ракетной атаке на Украину пишет мониторинговый Telegram-канал "еРадар". По данным админов, в течение утра 19 января россияне передислоцировали 9 бортов Ту-95МС на аэродромы "Оленья", "Энгельс", "Дягилево" и "Белая", с которых обычно взлетает для обстрелов стратегическая авиация.

Кроме того, по данным мониторов, враг планирует привлечь к атаке три борта Ту-160 с аэродрома "Украинка" в Амурской области.

Также во время удара россияне могут, как обычно, применить баллистические ракеты, такие как "Калибры" и "Кинжалы", и большое количество беспилотных летательных аппаратов.

По информации мониторингового канала, основным направлением удара будет столица и Киевская область, а также западная часть Украины: Львовская, Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская и Закарпатская области.

Відео дня

В "еРадар" отметили, что по их данным россияне не планируют применять новые крылатые ракеты (в частности Х-БД-К, Х-99 и Х-МЦ), как сообщали другие Telegram-каналы.

По данным мониторов, РФ привлечет к ракетной атаке борта сразу с 5 аэродромов Фото: скриншот

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 12:14 19 января сообщали об активности российских разведывательных беспилотных летательных аппаратов на севере Черниговской и Харьковской, на востоке Сумской, в центре Запорожской и на востоке Днепропетровской областей.

Вечером 16 января президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что имеет от разведки информацию о подготовке россиян к новым массированным ударам.

"Мы честно говорим с партнерами по ракетам для ПВО, по системам, которые так необходимы нам. Поставки недостаточно. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали. Много делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Но все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги", — предупредил президент.

Напомним, во время обстрела Украины 19 января РФ ударила по энергообъектам в Одесской, Черниговской и Харьковской областях. В Харькове россияне атаковали объект критической инфраструктуры четырьмя ракетами, а на Черниговщине во время ночной атаки были повреждены сразу пять важных энергообъектов.

В Главном управлении разведки 17 января предупреждали, что РФ может атаковать подстанции АЭС, чтобы принудить Украину к капитуляции.