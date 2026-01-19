РФ ударила по энергообъектам в нескольких областях Украины: обесточены десятки тысяч семей

Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру в Одессе, в Харькове по критическому объекту ударили четырьмя ракетами, а на Черниговщине повреждены сразу пять энергообъектов. Десятки тысяч украинцев остались без электроснабжения.

О последствиях ночного обстрела Украины в Одесской области сообщает ДТЭК. Россияне в ночь на 19 января серьезно повредили энергетический объект компании в Одессе.

Без электроснабжения в результате российского обстрела по состоянию на 10:21 оставались 30,8 тысячи семей.

"Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", — отметили в ДТЭК.

Энергетики разбирают завалы на месте удара, после этого начнутся ремонтные работы. В первую очередь специалисты восстановят питание объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить дома отоплением и водоснабжением.

Первый заместителя Министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 19 января сообщил о ночных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. По состоянию на утро были обесточены жители Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областей. Также сложной остается ситуация в Киевской области и столице — здесь продолжают действовать аварийные отключения света.

Обстрел Украины 19 января: удар по Харькову

Также россияне 19 января атаковали четырьмя ракетами объект критической инфраструктуры в Харькове. Городской голова Игорь Терехов сообщил об ударе по Слободскому району около 10:00.

"Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения", — добавил Терехов позже.

По его словам, также было зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата в Новобаварском районе, обошлось без пострадавших.

Обстрел Украины 19 января: атака на Черниговскую область

В АО "Черниговоблэнерго" рассказали, что ночью 19 января россияне повредили в Черниговской области 5 важных энергообъектов, в результате чего были обесточены десятки тысяч потребителей.

"Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться", — отметили в облэнерго.

Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщал о попадании российских БПЛА "Герань" в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской общинах за сутки 18 января и обесточивании около сотни населенных пунктов.

Напомним, о том, что РФ ночью атаковала Одесскую область, рассказывал 19 января глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. В ГСЧС сообщали о повреждении газовой, энергетической и жилой инфраструктуры в регионе, пострадал человек.

Поздно вечером 18 января россияне атаковали "Шахедами" Днепр, в соцсетях писали об атаке на подстанцию.