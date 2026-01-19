"Под ударом энергетика": россияне "Шахедами" атаковали подстанцию Днепра, — соцсети (видео)
Поздно вечером 18 января российские войска нанесли удар "Шахедами" по Днепру. В городе раздавались мощные взрывы.
Целью оккупантов были объекты энергетики города, пишут местные телеграм-каналы.
"Под ударом была энергетика", — говорится в подписи к видео, на которых видно и слышно, как вражеский дрон падает и взрывается.
Как утверждает закадровый мужской голос, россияне пытались поразить подстанцию.
Атаку на регион также подтвердил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
"Враг направил на область беспилотники. Будьте в безопасных местах", — написал Ганжа.
На момент публикации материала информации о пораженных целях или пострадавших в результате российской атаки на Днепр не было.
Напомним, в ночь на 18 января ВС РФ атаковали "Шахедами" Харьков и Запорожье.
17 января РФ ударила по Харькову и серьезно повредила критический объект.