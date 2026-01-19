"Под ударом энергетика": россияне "Шахедами" атаковали подстанцию Днепра, — соцсети (видео)

Поздно вечером 18 января российские войска нанесли удар "Шахедами" по Днепру. В городе раздавались мощные взрывы.

Целью оккупантов были объекты энергетики города, пишут местные телеграм-каналы.

"Под ударом была энергетика", — говорится в подписи к видео, на которых видно и слышно, как вражеский дрон падает и взрывается.

Как утверждает закадровый мужской голос, россияне пытались поразить подстанцию.

Атаку на регион также подтвердил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг направил на область беспилотники. Будьте в безопасных местах", — написал Ганжа.

На момент публикации материала информации о пораженных целях или пострадавших в результате российской атаки на Днепр не было.

Напомним, в ночь на 18 января ВС РФ атаковали "Шахедами" Харьков и Запорожье.

17 января РФ ударила по Харькову и серьезно повредила критический объект.