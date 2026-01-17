РФ ударила по Харькову: серьезно поврежден критический объект, есть пострадавший
Россияне днем 17 января обстреляли Индустриальный район Харькова. Местные власти сообщают о значительных повреждениях критической инфраструктуры. Пострадал 62-летний мужчина.
О взрывах в Харькове сообщил в 14:21 председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Воздушные силы Вооруженных сил Украины в 14:13 предупреждали о скоростной цели на областной центр, а перед тем — о пусках управляемых авиабомб на Харьковщину.
По словам Олега Синегубова, пострадавшего мужчину госпитализировали.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал в 14:08 о российском ударе по Индустриальному району.
"Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", — отметил он.
Местные паблики сообщали о нескольких взрывах и публиковали фото сильного дыма в городе после вражеских ударов.
На момент публикации новости неизвестно, каким именно оружием РФ ударила по Харькову.
В 15:31 Игорь Терехов добавил, что речь идет о "серьезных ударах по системе", которая обеспечивает харьковчан теплом и светом.
"Повреждения очень значительные — и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше", — отметил городской голова.
Он напомнил, что энергетика города находится в тяжелом состоянии, а новые повреждения препятствуют стабилизации ситуации.
"Надо понимать простую вещь: когда критическая инфраструктура бьется снова и снова, система не успевает полноценно восстанавливаться — она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что удержание стабильной подачи станет еще сложнее, а восстановление — дольше и труднее", — сказал Терехов.
Напомним, в ночь на 17 января в многоэтажке Харькова прогремел взрыв. Инцидент произошел в Салтовском районе города. Городской голова Игорь Терехов сообщал, что предварительно погибли два человека, было разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 января сообщал, что ВС РФ разрушили важный энергетический объект в Харькове и оставили 400 тысяч людей без света и отопления.