РФ ударила по Харькову: серьезно поврежден критический объект, есть пострадавший

Россияне днем 17 января обстреляли Индустриальный район Харькова. Местные власти сообщают о значительных повреждениях критической инфраструктуры. Пострадал 62-летний мужчина.

О взрывах в Харькове сообщил в 14:21 председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Воздушные силы Вооруженных сил Украины в 14:13 предупреждали о скоростной цели на областной центр, а перед тем — о пусках управляемых авиабомб на Харьковщину.

По словам Олега Синегубова, пострадавшего мужчину госпитализировали.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал в 14:08 о российском ударе по Индустриальному району.

"Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", — отметил он.

Местные паблики сообщали о нескольких взрывах и публиковали фото сильного дыма в городе после вражеских ударов.

На момент публикации новости неизвестно, каким именно оружием РФ ударила по Харькову.

В 15:31 Игорь Терехов добавил, что речь идет о "серьезных ударах по системе", которая обеспечивает харьковчан теплом и светом.

"Повреждения очень значительные — и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше", — отметил городской голова.

Он напомнил, что энергетика города находится в тяжелом состоянии, а новые повреждения препятствуют стабилизации ситуации.

"Надо понимать простую вещь: когда критическая инфраструктура бьется снова и снова, система не успевает полноценно восстанавливаться — она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что удержание стабильной подачи станет еще сложнее, а восстановление — дольше и труднее", — сказал Терехов.

Терехов рассказал о последствиях обстрела Харькова днем 17 января Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 17 января в многоэтажке Харькова прогремел взрыв. Инцидент произошел в Салтовском районе города. Городской голова Игорь Терехов сообщал, что предварительно погибли два человека, было разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 января сообщал, что ВС РФ разрушили важный энергетический объект в Харькове и оставили 400 тысяч людей без света и отопления.