РФ ударила по Харкову: серйозно пошкоджено критичний об'єкт, є постраждалий

Росіяни вдень 17 січня обстріляли Індустріальний район Харкова. Місцева влада повідомляє про значні пошкодження критичної інфраструктури. Постраждав 62-річний чоловік.

Про вибухи в Харкові повідомив о 14:21 голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Повітряні сили Збройних сил України о 14:13 попереджали про швидкісну ціль на обласний центр, а перед тим — про пуски керованих авіабомб на Харківщину.

За словами Олега Синєгубова, постраждалого чоловіка шпиталізували.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв о 14:08 про російський удар по Індустріальному району.

"Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури", — зазначив він.

Місцеві пабліки повідомляли про кілька вибухів і публікували фото сильного диму в місті після ворожих ударів.

На момент публікації новини невідомо, якою саме зброю РФ вдарила по Харкову.

О 15:31 Ігор Терехов додав, що йдеться про "серйозні удари по системі", яка забезпечує харків'ян теплом і світлом.

"Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли "трохи підлатали й поїхали далі", — зазначив міський голова.

Він нагадав, що енергетика міста перебуває у важкому стані, а нові пошкодження перешкоджають стабілізації ситуації.

"Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б'ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися — вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар можна означити, що утримання стабільної подачі стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим", — сказав Терехов.

Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова вдень 17 січня Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч на 17 січня у багатоповерхівці Харкова пролунав вибух. Інцидент стався у Салтівському районі міста. Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що попередньо загинули двоє людей, було зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 15 січня повідомляв, що ЗС РФ зруйнували важливий енергетичний об'єкт у Харкові та залишили 400 тисяч людей без світла та опалення.