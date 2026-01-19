"Під ударом енергетика": росіяни "Шахедами" атакували підстанцію Дніпра, — соцмережі (відео)

Пізно ввечері 18 січня російські війська завдали удару "Шахедами" по Дніпру. У місті лунали потужні вибухи.

Ціллю окупантів були об'єкти енергетики міста, пишуть місцеві телеграм-канали.

"Під ударом була енергетика", — йдеться у підписі до відео, на яких видно та чутно, як ворожий дрон падає та вибухає.

Як стверджує закадровий чоловічий голос, росіяни намагались уразити підстанцію.

Атаку на регіон також підтвердив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог спрямував на область безпілотники. Будьте у безпечних місцях", — написав Ганжа.

На момент публікації матеріалу інформації щодо уражених цілей чи постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпро не було.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня ЗС РФ атакували "Шахедами" Харків та Запоріжжя.

17 січня РФ ударила по Харкову та серйозно пошкодила критичний об'єкт.