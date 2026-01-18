РФ атакували "Шахедами" Харків та Запоріжжя: палають будинки, є загиблі (відео)

У ніч на 18 січня російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки вже відомо про одну загиблу людину.

У Харкові дрон влучив у приватний будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удар у Холодногірському районі прийшовся по приватному будинку. Є постраждалі", — написав Терехов.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку одна людина загинула.

Цю ж інформацію підтвердив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, який пояснив, що загиблою виявилась 20-річна жінка.

"Ще одна жінка постраждала від ворожого удару в Харкові. Медики надають всю необхідну допомогу", — зазначив Синєгубов.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'яивлось відео з моментом удару "Шахеда" по приватному будинку у Харкові.

Вибухи та пожежа у Запоріжжі

Цієї ж ночі ЗС РФ вдарили дронами по запоріжжю, внаслідок чого у місті спалахнула пожежа.

Як зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, обійшлось без постраждалих.

"Пожежа внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Горить прибудинкова територія", — написав Федоров та оприлюднив фото самої пожежі.

Пожежа у Запоріжжі внаслідок атаки РФ Фото: Запорізька ОВА

Крім того, Федоров повідомив. що понад 15 000 абонентів Вільнянської громади знеструмлено внаслідок ворожого удару.

Нагадаємо, 17 січня РФ ударила по Харкову та серйозно пошкодила критичний об'єкт.

Фокус також писав про те, що Росія готує удари по підстанціях українських АЕС.