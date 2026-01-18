РФ атаковали "Шахедами" Харьков и Запорожье: горят дома, есть погибшие (видео)

В ночь на 18 января российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Харькову и Запорожью. В результате атаки уже известно об одном погибшем человеке.

В Харькове дрон попал в частный дом, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Удар в Холодногорском районе пришелся по частному дому. Есть пострадавшие", — написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что в результате удара вражеского беспилотника по частному дому один человек погиб.

Эту же информацию подтвердил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, который пояснил, что погибшей оказалась 20-летняя женщина.

"Еще одна женщина пострадала от вражеского удара в Харькове. Медики оказывают всю необходимую помощь", — отметил Синегубов.

В то же время в местных телеграмм-каналах появилось видео с моментом удара "Шахеда" по частному дому в Харькове.

Відео дня

Взрывы и пожар в Запорожье

Этой же ночью ВС РФ ударили дронами по Запорожью, в результате чего в городе вспыхнул пожар.

Как отметил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, обошлось без пострадавших.

"Пожар в результате вражеского удара по Запорожью. Горит придомовая территория", — написал Федоров и обнародовал фото самого пожара.

Пожар в Запорожье в результате атаки РФ Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, Федоров сообщил. что более 15 000 абонентов Вольнянской громады обесточены в результате вражеского удара.

Напомним, 17 января РФ ударила по Харькову и серьезно повредила критический объект.

Фокус также писал о том, что Россия готовит удары по подстанциям украинских АЭС.