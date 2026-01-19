РФ вдарила по енергооб'єктах у кількох областях України: знеструмлені десятки тисяч родин

Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру в Одесі, в Харкові по критичному об'єкту вдарили чотирма ракетами, а на Чернігівщині пошкоджено одразу п'ять енергооб'єктів. Десятки тисяч українців залишилися без електропостачання.

Про наслідки нічного обстрілу України в Одеській області повідомляє ДТЕК. Росіяни в ніч на 19 січня серйозно пошкодили енергетичний об'єкт компанії в Одесі.

Без електропостачання внаслідок російського обстрілу станом на 10:21 залишалися 30,8 тисячі сімей.

"Руйнування значні та ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", — зазначили в ДТЕК.

Енергетики розбирають завали на місці удару, після цього почнуться ремонтні роботи. Першочергово фахівці відновлять живлення об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити будинки опаленням і водопостачанням.

Відео дня

Перший заступника Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 19 січня повідомив про нічні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Станом на ранок були знеструмлені жителі Сумської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської та Чернігівської областей. Також складною лишається ситуація у Київській області та столиці — тут продовжують діяти аварійні відключення світла.

Обстріл України 19 січня: удар по Харкову

Також росіяни 19 січня атакували чотирма ракетами об'єкт критичної інфраструктури в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар по Слобідському району близько 10:00.

"Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження", — додав Терехов згодом.

За його словами, також було зафіксовано падіння уламків безпілотного літального апарата в Новобаварському районі, обійшлося без постраждалих.

Обстріл України 19 січня: атака на Чернігівщину

В АТ "Чернігівобленерго" розповіли, що вночі 19 січня росіяни пошкодили в Чернігівській області 5 важливих енергооб'єктів, внаслідок чого були знеструмлені десятки тисяч споживачів.

"Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися", — зазначили в обленерго.

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв про влучання російських БПЛА "Герант" в Холминській, Новгород-Сіверській, Менській і Корюківській громадах за добу 18 січня та знеструмлення близько сотні населених пунктів.

Нагадаємо, про те, що РФ вночі атакувала Одещину, розповідав 19 січня голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. В ДСНС повідомляли про пошкодження газової, енергетичної та житлової інфраструктури в регіоні, постраждала людина.

Пізно ввечері 18 січня росіяни атакували "Шахедами" Дніпро, в соцмережах писали про атаку на підстанцію.