РФ вночі атакувала Одещину: уражено газову інфраструктуру, є загиблий (фото, відео)

Російські окупанти в ніч на 19 січня атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Вибухи в місті пролунали близько 2 ночі. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про декілька груп безпілотників, які рухалися через акваторію Чорного моря в бік Одеси. На момент написання новини у ПС не уточнювали тип дронів.

У результаті атаки в Одесі є пошкодження житлових будинків, також пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Вибуховою хвилею було вибито вікна в низці комерційних приміщень, а також об'єкти інфраструктури.

Внаслідок атаки обійшлося без постраждалих, повідомили в МВА.

Атака на Одеську область

Під атакою вночі були й інші громади Одеської області. Про наслідки повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Відео дня

Регіон було атаковано ударними БПЛА. Ворог цілив по житловій, енергетичній та газовій інфраструктурі області. Відомо про одного загиблого.

В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Там пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління та приватний транспорт, що перебував поруч.

Також було зафіксовано пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури.

У ДСНС повідомили про пошкодження газової, енергетичної та житлової інфраструктури внаслідок обстрілу. Водночас усі загоряння були ліквідовані.

У пошкодженій багатоповерхівці постраждали дві квартири, були вибиті вікна в сусідніх будинках.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 січня росіяни атакували Одещину: під ударом опинилася енергетична інфраструктура регіону. У частині Одеси було відсутнє енергопостачання.

На 19 січня для частини Одещини, де не діють екстрені відключення світла, діятимуть графіки відключення електроенергії. Тривалість відключення для різних черг коливатиметься від 14 до 16 годин на добу.

Нагадаємо, з п'ятниці 16 січня Одеська область поділилася на дві частини — в частині повернулися графіки відключень світла, а в частині — продовжують діяти аварійні відключення. Енергетики пояснили, що ту частину, де надалі діють аварійні відключення, неможливо повернути до погодинних графіків через серйозні пошкодження після обстрілів ЗС РФ.

Фокус також писав, що внаслідок нічного обстрілу Одеси у ніч на 31 грудня на "Новій пошті" згоріли 110 посилок на 2,3 млн грн.