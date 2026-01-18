Виникла пожежа: росіяни атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини (фото)

Росіяни вночі атакували Одеську область. На одному з об'єктів енергетичної інфраструктури регіону сталося загоряння.

Вночі у неділю, 18 січня, російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

За його інформацією, внаслідок влучань на обʼєкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Також було пошкоджено виробничу будівлю та автомобіль підприємства.

Під час ліквідації пожежі Фото: ДСНС

Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає. Пожежа була оперативно ліквідовано рятувальниками.

Вогнеборці ліквідовують пожежу в Одеській області Фото: ДСНС

Своєю чергою очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ніч для Одеси в цілому минула спокійно.

Водночас через невідкладні ремонтні роботи до 16:00 у житловому масиві "Лузанівка" та частині Пересипського району буде відсутнє електропостачання. Через знеструмлення насосних станцій не буде води, також можливі перебої з опаленням, попередили в МВА.

Тим часом в Одесі, частково Одеському районі і деяких районних центрах Одещини тривають аварійні відключення, повідомляли у ДТЕК.

Зазначалося, що графіки відключень в Одеській області на 18 січня діють лише там, де дозволяє стан мережі.

Нагадаємо, з п'ятниці 16 січня Одеська область поділилася на дві частини — куди повернулися графіки відключень світла та де продовжують діяти аварійні знеструмлення. Енергетики пояснили, що будинки, де тривають аварійні відключення, неможливо повернути до погодинних графіків через серйозні пошкодження після обстрілів ЗС РФ.

Фокус також писав, що внаслідок нічного обстрілу Одеси у ніч на 31 грудня на "Новій пошті" згоріли 110 посилок на 2,3 млн грн.