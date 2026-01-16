Одещина повертається до планових відключень світла: у ДТЕК опублікували графіки

З п'ятниці у частині Одеської області почнуть знову діяти графіки. Однак для решти споживачів продовжуються аварійні відключення світла.

16 січня Одеська область поділилась на дві частини — ту, де повертаються графіки відключень світла, та ту, де продовжують діяти аварійні знеструмлення. Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії пояснили, що будинки, де далі діють аварійні відключення, неможливо зараз повернути до погодинних графіків через серйозні пошкодження після обстрілів ЗС РФ.

"Енергетики всієї Одещини працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію", — запевнила пресслужба.

Для тієї частини регіону, де скасовані аварійні відключення світла, у ДТЕК вже оприлюднили актуальні графіки. Дізнатись, чи діють вони за конкретною агресією, можна через сайт або чат-бот у Telegram.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що після обстрілів ЗС РФ в Україні не лишилося жодної цілої електростанції. З його слів, найважча ситуація — у Києві, також складно зі світлом в Одеській області та усіх прифронтових регіонах.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці в Україні оновили правила комендантської години. Голова Міненерго Денис Шмигаль пояснив, що країна переживає найважчу за час війни зиму, тож людям дозволять ходити або їхати у пункти обігріву та "Пункти незламності" навіть вночі. При цьому патрулювання вулиць посилять.