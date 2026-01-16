Одесская область возвращается к плановым отключениям света: в ДТЭК опубликовали графики

С пятницы в части Одесской области начнут снова действовать графики. Однако для остальных потребителей продолжаются аварийные отключения света.

16 января Одесская область разделилась на две части — ту, где возвращаются графики отключений света, и ту, где продолжают действовать аварийные обесточивания. Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании объяснили, что дома, где продолжают действовать аварийные отключения, невозможно сейчас вернуть к почасовым графикам из-за серьезных повреждений после обстрелов ВС РФ.

"Энергетики всей Одесской области работают 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию", — заверила пресс-служба.

Для той части региона, где отменены аварийные отключения света, в ДТЭК уже обнародовали актуальные графики. Узнать, действуют ли они по конкретной агрессии, можно через сайт или чат-бот в Telegram.

Відео дня

Графики для очередей 1.1 — 3.2 Фото: ДТЭК

Графики для очередей 4.1 — 6.2 Фото: ДТЭК

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что после обстрелов ВС РФ в Украине не осталось ни одной целой электростанции. По его словам, самая тяжелая ситуация — в Киеве, также сложно со светом в Одесской области и всех прифронтовых регионах.

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике в Украине обновили правила комендантского часа. Глава Минэнерго Денис Шмыгаль объяснил, что страна переживает самую тяжелую за время войны зиму, поэтому людям позволят ходить или ехать в пункты обогрева и "Пункты несокрушимости" даже ночью. При этом патрулирование улиц усилят.