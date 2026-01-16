"Никто в мире никогда не сталкивался": в Украине нет ни одной целой электростанции, — Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о ситуации в украинской энергетике, которой еще не видел мир. В то же время он отметил, что в некоторых городах и областях подготовку к этому провалили.

"В результате ударов в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась удару врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом", — подчеркнул Шмыгаль, отвечая на вопрос в Верховной Раде 16 января.

По его словам, несмотря на все украинская энергосистема остается целостной, а облэнерго имеют над ней контроль, хотя и вынуждены применять значительные ограничения. Глава Минэнерго отдельно обратил внимание на просчеты руководителей на местах. В областях не подготовились к тяжелой зиме.

"Самая сложная ситуация сейчас — в Киеве, области. Трудно также в Одесской, Днепровской, Харьковской областях, во всех прифронтовых громадах. В целом по всей стране сейчас действуют ограничения как для быта, так и для промышленности и бизнеса. Ситуация очень сложная. В отдельных городах и регионах подготовка была провалена", — сообщил Шмыгаль.

Відео дня

Он рассказал, что за два дня в должности увидел, как многие вещи "откровенно пробуксовывают", и теперь оперативно "будет наводить порядок", ускорять процессы. Министр заверил, что когда ситуация улучшится, это не останется незамеченным для украинцев, ведь люди "почувствуют" изменения.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил о режиме чрезвычайной ситуации из-за массированных ударов по энергетике. По его словам, правила в комендантский час меняются: людям позволяют свободно передвигаться даже ночью, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

Также из-за последствий обстрелов энергетики Кабмин решил продлить каникулы до 1 февраля. В качестве альтернативы правительство предлагает переход на дистанционное обучение.