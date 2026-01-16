Камбин продлил зимние каникулы до конца января: когда будут отрабатывать пропущенные занятия

Кабинет министров Украины продлил каникулы для учащихся и студентов украинских учебных заведений до 1 февраля из-за последствий российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Альтернативой каникулам может быть переход на дистанционную форму обучения, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе", — говорится в сообщении.

Областным военным администрациям поручили определить, как будет целесообразнее поступить с учетом решений комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС):

Відео дня

перейти на дистанционную форму обучения;

или продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

Регионы должны проработать этот вопрос "безотлагательно", подчеркнули в Министерстве.

"КГГА — ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года. В Киеве решение о работе учреждений дошкольного образования принимают с учетом ситуации на месте", — отметили в МОН.

В то же время образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила отработать пропущенные в результате продленных зимних каникул занятия во время весенних каникул или продолжить обучение в июне 2026 года.

"Перенос занятий на март или июнь 2026 года позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом", — отметила Лещик.

Напомним, 15 января Юлия Свириденко сообщила, что на территориях, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

14 января Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания с чиновниками было принято решение ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации.