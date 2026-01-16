Камбін подовжив зимові канікули до кінця січня: коли відпрацьовуватимуть пропущені заняття

Кабінет міністрів України подовжив канікули для учнів та студентів українських навчальних закладів до 1 лютого через наслідки російських обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Альтернативою канікулам може бути перехід на дситанційну форму навчання, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Обласним військовим адміністраціям доручили визначити, як буде доцільніше вчинити з урахуванням рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС):

перейти на дистанційну форму навчання;

або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Регіони повинні опрацювати це питання "невідкладно", підкреслили в Міністерстві.

"КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві рішення щодо роботи закладів дошкільної освіти ухвалюють з урахуванням ситуації на місці", — наголосили в МОН.

Водночас освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала відпрацювати пропущені внаслідок подовжених зимових канікул заняття під час весняних канікул або продовжити навчання у червні 2026 року.

"Перенесення занять на березень або червень 2026 року дозволить провести навчання у світловий день із кращим температурним режимом", — зазначила Лещик.

Нагадаємо, 15 січня Юлія Свириденко повідомила, що на територіях, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

14 січня Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з урядовцями було ухвалено рішення запровадити в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації.