"Ніхто у світі ніколи не стикався": в Україні немає жодної цілої електростанції, — Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про ситуацію в українській енергетиці, якої ще не бачив світ. Водночас він наголосив, що у деяких містах і областях підготовку до цього провалили.

"В результаті ударів в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала удару ворога. Вибито тисячі мегаватів генерації. Ніхто у світі ніколи не стикався з таким викликом", — підкреслив Шмигаль, відповідаючи на запитання у Верховній Раді 16 січня.

З його слів, попри все українська енергосистема залишається цілісною, а обленерго мають над нею контроль, хоч і змушені застосовувати значні обмеження. Голова Міненерго окремо звернув увагу на прорахунки керівників на місцях. В областях не підготувалися до важкої зими.

"Найскладніша ситуація зараз — в Києві, області. Важко також на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, в усіх прифронтових громадах. Загалом по всій країні зараз діють обмеження як для побуту, так і для промисловості та бізнесу. Ситуація дуже складна. В окремих містах і регіонах підготовка була провалена", — повідомив Шмигаль.

Він розповів, що за два дні на посаді побачив, як багато речей "відверто пробуксовують", і тепер оперативно "наводитиме лад", прискорюватиме процеси. Міністр запевнив, що коли ситуація покращиться, це не залишиться непоміченим для українців, адже люди "відчують" зміни.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль попередив про режим надзвичайної ситуації через масовані удари по енергетиці. З його слів, правила у комендантську годину змінюються: людям дозволяють вільно пересуватись навіть вночі, щоб дістатися до "Пунктів незламності".

Також через наслідки обстрілів енергетики Кабмін вирішив продовжити канікули до 1 лютого. Як альтернативу уряд пропонує перехід на дистанційне навчання.