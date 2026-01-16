Через удари росіян по енергетиці в Україні змінюють правила комендантської години, — Шмигаль

Новопризначений міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що у зв'язку із масованими атаками РФ в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. А тому необхідні зміни для населення, які він і впроваджує.

"На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків. Маємо низку завдань, визначених спільно на Уряді… це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах", — пояснив Шмигаль у пості в Telegram.

Він розповів, що посилюють роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області.

І головне: змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину.

Відео дня

"Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі", — зауважив Шмигаль.

Заради Пунктів незламності змінюють правила комендантської години Фото: ДСНС

Також він повідомив про інші зміни:

Рекомендуємо НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов — 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.

Перерозподіляємо резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.

Державні компанії, насамперед "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз" повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

"Наше завдання — скоординована й ефективна робота для якнайшвидшої стабілізації ситуації в енергосистемі, зокрема, у місті Києві", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, Фокус писав, як Київ переживає чи не найсуворішу зиму за роки війни із Росією. Та коли можна розраховувати на стабільне електропостачання.

Також ми повідомляли, що у Солом’янському та Дарницькому районах Києва фіксують масові прориви труб у житлових будинках. Через аварії вода затоплює під’їзди багатоповерхівок, а комунальні служби не завжди можуть оперативно прибути на місце.