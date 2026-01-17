Графіки відключення на 18 січня: в яких регіонах буде найменше світла (фото)

ДТЕК і низка обленерго оприлюднили нові графіки погодинних відключень для регіонів України на 18 січня. Побутові споживачі з певних підгруп сидітимуть без світла понад пів доби.

У ДТЕК вказують, що в Києві діють аварійні графіки через наслідки російських атак і сильні морози нижче мінус 10 градусів. Тому в столиці відбувається нерівномірне підключення абонентів, зокрема, в одних будинках може бути 4 години зі світлом і 8 годин без, а також 3 години з наявністю електрики та майже 11 без такої.

"Енергосистема працює в аварійних умовах, тому години зі світлом можуть змінюватись", — кажуть енергетики.

На момент публікації матеріалу ДТЕК не оприлюднив графіки відключень світла для Київської області на 18 січня. Окремо Фокус нагадує, що в Броварському та Бориспільському районах діють аварійні відключення. Також не діють погодинні графіки відключень світла у Києві.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області

В Дніпропетровській області також будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. Енергетики нагадують, що наразі тривалість відключень буде складати від 13 до 13,5 годин протягом наступної доби.

Графіки відключень для Дніпропетровщини на 18 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області

В Одеській області також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень. Енергетики підкреслюють, що тривалість відключення для різних черг коливатиметься від 9 до 14,5 годин на добу.

Графіки відключень для Одещини на 18 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключень для Одещини на 18 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в інших регіонах

У Полтавській області також буде застосовано графіки погодинних відключень на 18 січня. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 12 до 15 годин на наступну добу.

Графіки відключень в Полтавській області 18 січня Фото: Суспільне

У Кіровоградській області енергетики повідомили, що також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме до 15 годин на наступну добу.

Графіки відключень в Кіровоградській області 18 січня Фото: Суспільне

У Львівській області енергетики ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Наразі прогнозується відсутність світла тривалістю від 9,5 до 12 годин на наступну добу.

Графіки відключень в Львівській області 18 січня Фото: Суспільне Львів

Раніше Фокус розповідав про те, як вмикають світло жителям столиці на тлі тривалих відключень. В ДТЕК пояснили, що через аварійні умови роботи енергосистеми час зі світлом може змінюватися.

Згодом стало відомо, що РФ може атакувати підстанції АЕС задля блекауту. Нардепка Мар'яна Безугла каже, що якщо через ураження високовольтних підстанцій та ліній електропередач стане неможливо передавати електроенергію в загальну енергосистему — АЕС будуть змушені знижувати потужність або повністю зупиняти окремі енергоблоки.