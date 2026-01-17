Графики отключения на 18 января: в каких регионах будет меньше всего света (фото)
ДТЭК и ряд облэнерго обнародовали новые графики почасовых отключений для регионов Украины на 18 января. Бытовые потребители из определенных подгрупп будут сидеть без света более полусуток.
В ДТЭК указывают, что в Киеве действуют аварийные графики из-за последствий российских атак и сильных морозов ниже минус 10 градусов. Поэтому в столице происходит неравномерное подключение абонентов, в частности, в одних домах может быть 4 часа со светом и 8 часов без, а также 3 часа с наличием электричества и почти 11 без такового.
"Энергосистема работает в аварийных условиях, поэтому часы со светом могут меняться", — говорят энергетики.
На момент публикации материала ДТЭК не обнародовал графики отключений света для Киевской области на 18 января. Отдельно Фокус напоминает, что в Броварском и Бориспольском районах действуют аварийные отключения. Также не действуют почасовые графики отключений света в Киеве.
Графики отключения света в Днепропетровской области
В Днепропетровской области также будут применяться графики почасовых отключений. Энергетики напоминают, что сейчас продолжительность отключений будет составлять от 13 до 13,5 часа в течение следующих суток.
Графики отключения света в Одесской области
В Одесской области также будут применены графики стабилизационных отключений. Энергетики подчеркивают, что продолжительность отключения для разных очередей будет колебаться от 9 до 14,5 часа в сутки.
Графики отключений света в других регионах
В Полтавской области также будут применены графики почасовых отключений на 18 января. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 12 до 15 часов на следующие сутки.
В Кировоградской области энергетики сообщили, что также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять до 15 часов в следующие сутки.
Во Львовской области энергетики ввели графики стабилизационных отключений света. Сейчас прогнозируется отсутствие света продолжительностью от 9,5 до 12 часов на следующие сутки.
Ранее Фокус рассказывал о том, как включают свет жителям столицы на фоне длительных отключений. В ДТЭК объяснили, что из-за аварийных условий работы энергосистемы время со светом может меняться.
Впоследствии стало известно, что РФ может атаковать подстанции АЭС для блэкаута. Нардеп Марьяна Безуглая говорит, что если из-за поражения высоковольтных подстанций и линий электропередач станет невозможно передавать электроэнергию в общую энергосистему — АЭС будут вынуждены снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки.