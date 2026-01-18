Возник пожар: россияне атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру Одесской области (фото)

Россияне ночью атаковали Одесскую область. На одном из объектов энергетической инфраструктуры региона произошло возгорание.

Ночью в воскресенье, 18 января, российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По его информации, в результате попаданий на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар. Также были повреждены производственное здание и автомобиль предприятия.

Во время ликвидации пожара Фото: ГСЧС

Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями.

Пожарные ликвидируют пожар в Одесской области Фото: ГСЧС

В свою очередь глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночь для Одессы в целом прошла спокойно.

В то же время из-за неотложных ремонтных работ до 16:00 в жилом массиве "Лузановка" и части Пересыпского района будет отсутствовать электроснабжение. Из-за обесточивания насосных станций не будет воды, также возможны перебои с отоплением, предупредили в ГВА.

Відео дня

Тем временем в Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения, сообщали в ДТЭК.

Отмечалось, что графики отключений в Одесской области на 18 января действуют только там, где позволяет состояние сети.

Напомним, с пятницы 16 января Одесская область поделилась на две части — куда вернулись графики отключений света и где продолжают действовать аварийные обесточивания. Энергетики объяснили, что дома, где продолжаются аварийные отключения, невозможно вернуть к почасовым графикам из-за серьезных повреждений после обстрелов ВС РФ.

Фокус также писал, что в результате ночного обстрела Одессы в ночь на 31 декабря на "Новой почте" сгорели 110 посылок на 2,3 млн грн.