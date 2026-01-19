Монітори попереджають про загрозу масованої ракетної атаки: РФ перекидає борти на 5 аеродромів

Моніторингові канали повідомляють про підготовку РФ до майбутнього ракетного обстрілу. За даними пабліків, росіяни планують залучити до масованого удару стратегічну авіацію одночасно з п'яти аеродромів.

Про підготовку РФ до нової ракетної атаки на Україну пише моніторинговий Telegram-канал "єРадар". За даними адмінів, протягом ранку 19 січня росіяни передислокували 9 бортів Ту-95МС на аеродроми "Оленья", "Енгельс", "Дягилево" та "Бєлая", з яких зазвичай злітає для обстрілів стратегічна авіація.

Крім того, за даними моніторів, ворог планує залучити до атаки три борти Ту-160 з аеродрому "Українка" в Амурській області.

Також під час удару росіяни можуть, як зазвичай, застосувати балістичні ракети, такі як "Калібри" та "Кинджали", і велику кількість безпілотних літальних апаратів.

За інформацією моніторингового каналу, основним напрямком удару буде столиця та Київська область, а також західна частина України: Львівська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Івано-Франківська, Тернопільська та Закарпатська області.

Відео дня

В "єРадар" зазначили, що за їхніми даними росіяни не планують застосовувати нові крилаті ракети (зокрема Х-БД-К, Х-99 і Х-МЦ), як повідомляли інші Telegram-канали.

За даними моніторів, РФ залучить до ракетної атаки борти з одразу 5 аеродромів Фото: скриншот

У Повітряних силах Збройних сил України о 12:14 19 січня повідомляли про активність російських розвідувальних безпілотних літальних апаратів на півночі Чернігівської та Харківської, на сході Сумської, в центрі Запорізької та на сході Дніпропетровської областей.

Ввечері 16 січня президент України Володимир Зеленський розповідав, що має від розвідки інформацію про підготовку росіян до нових масованих ударів.

"Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги", — попередив президент.

Нагадаємо, під час обстрілу України 19 січня РФ вдарила по енергооб'єктах в Одеській, Чернігівській і Харківській областях. У Харкові росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури чотирма ракетами, а на Чернігівщині під час нічної атаки були пошкоджені одразу п'ять важливих енергооб'єктів.

В Головному управлінні розвідки 17 січня попереджали, що РФ може атакувати підстанції АЕС, щоб примусити Україну до капітуляції.