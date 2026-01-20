Украина получила ракеты для ПВО за сутки до обстрела: "существенно помогло", — Зеленский

Украинские силы ПВО ночью сбили 342 воздушные силы, в том числе 27 баллистических и крылатых ракет. В то же время остается серьезная потребность в ракетах для комплексов ПВО.

Так, ракеты ПВО прибыли в Украину за сутки до обстрела 20 января, что существенно помогло для отражения атаки. Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, одна из задач украинских дипломатов заключается в том, чтобы обеспечить украинскую противовоздушную оборону достаточным количеством ракет.

Ночью россияне атаковали Киев, Киевскую, Винницкую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области, сообщил глава государства.

Как отработала украинская ПВО

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия использовала для атаки противокорабельную ракету "Циркон", 18 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-300", 15 крылатых ракет "Х-101", а также 339 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 250 из них — "шахеды".

Основным направлением удара была Киевщина.

По предварительным данным, ПВО смогли поразить 342 цели:

14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-300";

13 крылатых ракет "Х-101"

315 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.

В то же время было зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых БПЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

Ликвидация последствий атаки на энергосистему

Зеленский сообщил, что последствия атаки на энерго- и теплосистему будут обсуждены на селекторном совещании. По его словам, самая сложная ситуация в Киеве, где многие дома остались без отопления.

Напомним, что в ночь на 20 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-пушечную атаку по энергетической системе Украины, ударив ракетами и ударными беспилотниками.

Худшая ситуация после атаки — в Киеве. В столице без отопления остались почти 6000 домов. Также на левом берегу отсутствует водоснабжение.

Без теплоснабжения остался и ряд домов в Днепре. Однако в этот же день к городскому голове Борису Филатову пришли правоохранители с обыском.