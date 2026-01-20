Україна отримала ракети для ППО за добу до обстрілу: "суттєво допомогло", — Зеленський

Українські сили ППО вночі збили 342 повітряні сили, зокрема 27 балістичних та крилатих ракет. Водночас залишається серйозна потреба в ракетах для комплексів ППО.

Так, ракети ППО прибули в Україну за добу до обстрілу 20 січня, що суттєво допомогло для відбиття атаки. Про це розповів Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За його словами, одне з завдань українських дипломатів полягає в тому, аби забезпечити українську протиповітряну оборону достатньою кількістю ракет.

Вночі росіяни атакували Київ, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області, повідомив очільник держави.

Як відпрацювала українська ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія використала для атаки протикорабельну ракету "Циркон", 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-300", 15 крилатих ракет "Х-101", а також 339 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів, близько 250 із них — "шахеди".

Основним напрямком удару була Київщина.

За попередніми даними, ППО змогли уразити 342 цілі:

14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-300";

13 крилатих ракет "Х-101"

315 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів.

Водночас було зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Ліквідація наслідків атаки на енергосистему

Зеленський повідомив, що наслідки атаки на енерго- та теплосистему будуть обговорені на селекторній нараді. За його словами, найскладніша ситуація в Києві, де багато будинків залишилися без опалення.

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній системі України, вдаривши ракетами та ударними безпілотниками.

Найгірша ситуація після атаки — у Києві. У столиці без опалення залишилися майже 6000 будинків. Також на лівому березі відсутнє водопостачання.

Без теплопостачання залишилася і низка будинків у Дніпрі. Однак у цей же день до міського голови Бориса Філатова прийшли правоохоронці з обшуком.