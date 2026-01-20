РФ тестирует "Циркон" на территории Украины: эксперт объяснил, насколько опасна ракета 3М22 (видео)

20 января Россия в очередной раз массированно атаковала Украину, на этот раз применив гиперзвуковую "Циркон" и учебные ракеты для перегрузки украинской ПВО. Как отметил военный эксперт Андрей Крамаров, главный удар противник снова направил на энергетическую инфраструктуру Киева и области.

Об этом военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров рассказал в эфире Radio NV. По его мнению, последние атаки россиян нельзя назвать принципиально новой тактикой, однако они демонстрируют четкую концентрацию на уничтожении критической энергетической инфраструктуры столицы. В течение более месяца оккупанты пытаются поразить ключевые объекты, среди которых ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также крупные трансформаторные подстанции в Киеве и области.

По словам эксперта, ударные действия осуществляются преимущественно ракетами — как крылатыми, вроде Х-101, так и баллистическими. Ударные беспилотники, в частности "Шахеды", выполняют вспомогательную роль, создают дополнительную нагрузку на системы ПВО и влияют на гражданское население, однако серьезной угрозы для хорошо подготовленных объектов они не несут. Однако, особенностью последней атаки стало применение ракеты РМ-48У.

"РМ-48У- это фактически учебная ракета, созданная путем конверсии зенитных ракет С-300 и С-400. Такая практика является еще советской традицией, которая берет начало с комплексов С-200, когда во время учений использовались специальные ракеты-мишени для проверки возможностей перехвата целей, максимально приближенных по характеристикам к баллистическим", — отметил он.

Он уточнил, что для таких запусков берут ракеты С-300 и С-400, срок эксплуатации которых уже исчерпан. С них снимают боевую часть, перезаправляют топливом, и они превращаются в ложные цели. Такие ракеты не имеют полноценной баллистической траектории, но обломки после атак уже фиксировали на территории Украины.

По словам эксперта, враг запускает их параллельно с баллистическими ракетами, прежде всего "Искандер-М". Это позволяет усложнить работу украинской противовоздушной обороны, заставить ее реагировать на большее количество целей и расходовать боекомплект. Кроме того, такая практика указывает на то, что часть ракет С-300 в России уже исчерпала ресурс и восстановить их полноценно невозможно.

Крамаров добавил, что недавно Украина пополнила запасы ракет для систем ПВО, и именно это помогло успешно отразить очередную атаку.

"Буквально несколько дней назад эти средства поступили на вооружение, и мы смогли пополнить ракетный запас, который во время этой атаки оказался крайне необходимым. Именно с целью истощения нашего боекомплекта, прежде всего для систем Patriot, россияне и начали применять так называемые ложные баллистические цели", — добавил военный эксперт.

Чем особенна ракета "Циркон"

Что касается гиперзвуковой "Циркон", Крамаров пояснил, что это морская ракета, которая запускается с тех же пусковых установок, что и "Калибры". Во время последней атаки был зафиксирован один запуск в направлении Винницы на большую дистанцию. По его словам, "Циркон" пока находится на этапе ограниченного производства и не стал полноценным вооружением российских войск. И, в целом, такие пуски выполняют, по сути, роль боевых испытаний — проверки точности и возможностей ракеты на дальних дистанциях, которые могут достигать 800-1000 километров.

И все же Крамаров подчеркнул, что в отличие от "Кинжала", массового производства "Циркона" у РФ нет, поэтому систематическое применение этих ракет ограничено.

"Таким образом Россия пытается проверить боевые возможности этой ракеты и ее точность на предельных дальностях. В то же время, в отличие от того же "Кинжала", полномасштабного серийного производства этой ракеты в РФ пока нет, и она так и не была полноценно принята на вооружение", — пояснил эксперт в эфире.

Также сегодня аналитики Defence Express писали, что впервые за долгое время Россия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" из Крыма, ориентируя ее на Винницу.

Кроме того, Владимир Зеленский отвечая на вопрос журналистов, отметил, что в попытках сбить российское оружие во время сегодняшней атаки, Украина использовала ракет ПВО на 80 млн евро.