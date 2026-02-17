Чому Patriot не збив балістику і як працювали F-16 та Mirage під час комбінованого удару РФ, — Ігнат

Під час комбінованого удару Російської Федерації 17 лютого протиповітряна оборона справді пропустили чотири балістичні ракети "Искандер-М", які вдарили по східних регіонах, підтвердив представник Повітряних сил Юрій Ігнат. Балістику мали б збити зенітно-ракетні комплекси Patriot, але цього разу балістика не потрапила у приціл, хоч раніше ці області були під захистом установки. Як відпрацювали різні підрозділи ППО під час обстрілу України, коли росіяни запустили крилаті ракети, балістику та ударні дрони?

В ніч на 17 лютого повітряні цілі над Україною активно збивали українські пілоти на західних літаках F-16 та Mirage, повідомив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. При цьому балістику не перехопили, оскільки ЗРК Patriot, щоб збити таку ціль, повинні бути "в потрібний час, в потрібному місці". Під час нинішнього комбінованого обстрілу установки не виявилось "там, де ворог цілить на балістику". В підсумку усі чотири ракети "Искандер-М", запущені росіянами, справді не перехопили у східних регіонах країни.

Обстріл України — робота сил ППО в ніч на 17 лютого

"Чотири балістичні ракети у східних регіонах не були перехоплені. Треба бути в потрібний час, в потрібному місці, там, де ворог цілить на балістику і таким чином інколи вдається перехоплювати, коли є така можливість. Цього разу, на жаль не вдалося", — сказав Ігнат.

Відео дня

Водночас українська авіація, у тому числі пілоти F-16 та Mirage, впорались з усіма крилатими ракетами Х-101 та "Искандер-К" ЗС РФ і також з авіаракетою, підтвердив представник Повітряного командування. Також гарні результати показали зенітні війська. Ігнат уточнив, які об'єкти опинились під російським ударом — це енергетика, транспорт (залізниця) тощо. Крім того, офіцер спростував публікацію у західному медіа про те, що у кабінах західних літаків ЗСУ сидять начебто громадяни інших країн. З його слів, західні пілоти не бачили реалій сучасної війни, коли літак може працювати, а його переслідують шість ракет противника. До всього, ресурс, який виклав таку інформацію, має "сумнівну репутацію".

Обстріл України — деталі атаки 17 лютого

На відео опублікованому Повітряними силами ЗСУ, показали кадри збиття дронів та ракет під час масованого удару РФ в ніч на 17 лютого. На записі — робота кулеметників мобільних вогневих груп, влучання зенітних дронів, пуски зенітних ракет з наземних пускових установок та удари авіаракетами по повітряних цілях. Тим часом колишній командувач Повітряними силами генерал-лейтенант Микола Олещук написав на сторінці Facebook, що українська авіація збила 70% крилатих ракет РФ, які вночі загрожували українцям, а решту знешкодили зенітні підрозділи.

Обстріл України — Олещук про роботу авіації по крилатих ракетах РФ 17 лютого Фото: Скриншот

Зазначимо, у ніч з 16 на 17 лютого Фокус писав про обстріл України, у якому по цивільних об'єктах били російські крилаті ракети й також дрони різних типів. У соцмережах та у моніторингових пабліках, а також Повітряні сили, повідомили про небезпеку для Одеси, центральних регіонів, Києва та низки західних областей. Крім того, посеред ночі, близько 3-4 год, з'явилось попередження командування про балістику. Зранку Повітряні сили повідомили, що сили ППО збили усі 24 крилаті ракети: 20 Х-101 та чотири "Искандер-К". При цьому про знешкодження чотирьох "Искандер-М" даних не було.

Нагадуємо, зранку Міненерго України розповіло про наслідки російського комбінованого обстрілу України 17 лютого.