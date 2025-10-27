Окружение Покровска отменяется: как освобождение Сухецкого меняет ситуацию на фронте

Освобождение Сухецкого на Добропольском выступлении — это очень важно. И ниже я объясню почему.

Но в самом Покровске все совсем не радужно. Материал "Украинской Правды" о ситуации в городе, который всколыхнул общественность, описывает реальность. Но реальность, которая имела место несколько дней назад. Сейчас все немного (мягко говоря) хуже.

Во-первых, русских там уже не 250, как пишет УП, а несколько больше.

Во-вторых, они присутствуют не просто где-то на южных или юго-западных окраинах Покровска, они уже присутствуют на юге, а местами и на севере (в промзоне) от железной дороги. Эта железная дорога разделяет город пополам и южная часть при этом является большей.

Відео дня

За эту серую зону (присутствие врага где-то в современных условиях еще не означает, что он там полностью закрепился!) ведутся уличные бои. Эти группы россиян можно зачистить и уничтожить — и это делают спецназовцы, но главная проблема в том, что спецназ не закрепляется на освобожденных позициях. Это просто не его задача. Это задача пехоты, которой у нас критически не хватает.

Логистика — крайне затруднена. То, что нашим ребятам приходится тащить на своем горбу все, что необходимо для ведения боев по 15 км — тоже святая правда. Вражеские FPV не оставляют другой возможности.

Еще одна проблема — ситуация к северу от Покровска, на линии Родинское — Гришино. Враг рвется в Гришино. Если он захватит его, оборона Покровско-Мирноградской агломерации будет свернута. Падение Покровска автоматически означает падение и Мирнограда.

Фото: Карта DeepState

В этом смысле освобождение Сухецкого, которое находится рядом с Родинским, теоретически может нарушить планы врага по продвижению на Гришино. Вот почему это, безусловно, важный тактический успех, но на ситуацию в южной части Покровска он влияет опосредованно.

Я все время излучал оптимизм, считая, что врагу по крайней мере до зимы точно не удастся захватить Покровск. Но война переменчива. Одно дело мой оптимизм, а другое дело — реальность.

Мое дело только информировать, потому что об этом много спрашивают на эфирах. Эта информация с места событий. Реакция — за командованием. Надеюсь, варианты есть. Прогнозов по развитию ситуации не будет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно