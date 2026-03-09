Оккупация в кредит: как десантники РФ попали в неприятную ситуацию на стыке Днепропетровской и Запорожской областей

Немного о фронтовой ситуации на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, а также на Гуляйпольском направлении по имеющейся у меня информации.

Контратаки украинской армии на стыке Запорожской и Днепропетровской областей ведутся подразделениями ДШВ и штурмовыми подразделениями. Они начались в последних числах января и продолжаются до сих пор. ВСУ сохраняют инициативу.

С того дня освобождено более 400 кв. км территории. Украинские войска восстановили контроль над 9 населенными пунктами в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник пытается остановить это движение вперед, перебрасывая подкрепления, в том числе из других направлений.

В частности, речь идет о 40-й бригаде морской пехоты, которая вступила в бои на этом направлении, но несет большие потери в результате взятия территорий в "кредит", которыми грешило командование российской 29-й армии. Оно рисовало присутствие своих войск на 10–15 км восточнее, чем это есть на самом деле. Из-за этого новые подразделения шли вперед, считая, что продвигаются по полностью контролируемой территории, но вместо этого попадали под удары украинских дронов и артиллерии.

Но и на этом направлении действуют опытные российские дронщики из состава подразделения "Рубикон", что создает нам проблемы. Впрочем, инициатива здесь за украинскими войсками. По моим данным, на этом направлении, с момента начала украинских контратак, россияне потеряли более 6,5 тыс. своих солдат.

В районе Гуляйполя продолжаются бои за сам город. Украинские войска все еще присутствуют в его пределах и на окраинах. Противник пытается вытеснить ВСУ из Гуляйполя.

