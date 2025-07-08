Бомбы следующего поколения: модуль "Комета" увеличит точность российских КАБов, — эксперты

Российские ВКС начали использовать авиабомбы с модернизированными модулями коррекции и планирования (УМПК), которые оснащены новой версией навигационного чипа "Комета". Благодаря этому устройству российские КАБы якобы вернули свою точность, которая ранее была утрачена из-за работы украинской РЭБ.

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Новый модуль "Комета-М" призван повысить устойчивость российских боеприпасов к системам радиоэлектронной борьбы. Об этом пишут обозреватели Army Recognition со ссылкой на российские источники.

Устройство оснащено 24-элементной фазированной антенной решеткой с технологией CRPA (контролируемая схема приема). Такая конфигурация позволяет динамически фильтровать сигналы и адаптировать направленность антенны в полете, усложняя задачу подавления GPS и спутниковой навигации средствами РЭБ.

Эксперты отмечают, что это особенно актуально в условиях, где украинская сторона успешно блокировала каналы наведения планирующих бомб предыдущих поколений.

"Комета-М" является развитием предыдущих версий, в которых применялись 8- или 12-элементные антенны. Помимо повышенной помехоустойчивости, он также включает инерциальную систему резервного наведения, позволяющую сохранять траекторию в случае временной потери спутникового сигнала. Это особенно важно при нанесении ударов в условиях активного РЭБ.

Российская адаптивная антенна "Комета" Фото: Скриншот

Новая разработка адаптирована для использования не только с бомбами ФАБ-250 и ФАБ-500 в конфигурации УМПК, но и потенциально с другими авиационными боеприпасами, включая ФАБ-1500. Согласно сообщениям российских СМИ, антенна "Комета-М" может быть интегрирован и с самолетами Су-34, Су-30СМ и Су-35С.

В заключение аналитики добавили, что по сравнению с западными аналогами, такими как JDAM-ER, российские модули УМПК остаются более дешевыми и пригодными для массового производства. Однако их эффективность напрямую зависит от способности преодолеть средства РЭБ, поэтому "Комета" призвана восполнить этот критический пробел.

Напомним, в ночь на 9 июня украинские дроны атаковали завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который производит CRPA-антенны "Комета". Фокус выяснил, как работает данное устройство и в каком российском оружии используется.

В начале июля по заводу "ВНИИР-Прогресс" был нанесен новый удар. В результате попадания в цех, где изготавливаются электронные компоненты, начался пожар.