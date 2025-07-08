Бомби наступного покоління: модуль "Комета" збільшить точність російських КАБів, — експерти

Російські ПКС почали використовувати авіабомби з модернізованими модулями корекції та планування (УМПК), які оснащені новою версією навігаційного чіпа "Комета". Завдяки цьому пристрою російські КАБи нібито повернули свою точність, яка раніше була втрачена через роботу української РЕБ.

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Новий модуль "Комета-М" покликаний підвищити стійкість російських боєприпасів до систем радіоелектронної боротьби. Про це пишуть оглядачі Army Recognition з посиланням на російські джерела.

Пристрій оснащений 24-елементною фазованою антенною решіткою з технологією CRPA (контрольована схема прийому). Така конфігурація дає змогу динамічно фільтрувати сигнали й адаптувати спрямованість антени в польоті, ускладнюючи завдання придушення GPS і супутникової навігації засобами РЕБ.

Експерти зазначають, що це особливо актуально в умовах, де українська сторона успішно блокувала канали наведення планувальних бомб попередніх поколінь.

"Комета-М" є розвитком попередніх версій, у яких застосовувалися 8- або 12-елементні антени. Крім підвищеної завадостійкості, він також містить інерціальну систему резервного наведення, що дає змогу зберігати траєкторію в разі тимчасової втрати супутникового сигналу. Це особливо важливо при завдавання ударів в умовах активного РЕБ.

Російська адаптивна антена "Комета" Фото: Скриншот

Нова розробка адаптована для використання не тільки з бомбами ФАБ-250 і ФАБ-500 у конфігурації УМПК, а й потенційно з іншими авіаційними боєприпасами, зокрема й ФАБ-1500. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, антена "Комета-М" може бути інтегрована і з літаками Су-34, Су-30СМ і Су-35С.

На закінчення аналітики додали, що порівняно із західними аналогами, такими як JDAM-ER, російські модулі УМПК залишаються дешевшими й придатними для масового виробництва. Однак їхня ефективність безпосередньо залежить від здатності подолати засоби РЕБ, тому "Комета" покликана заповнити цю критичну прогалину.

Нагадаємо, в ніч на 9 червня українські дрони атакували завод "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, який виробляє CRPA-антени "Комета". Фокус з'ясував, як працює цей пристрій і в якій російській зброї використовується.

На початку липня по заводу "ВНДІР-Прогрес" було завдано нового удару. Унаслідок влучання в цех, де виготовляють електронні компоненти, почалася пожежа.